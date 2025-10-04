Taylor Swift wspomniała o 50 Cencie na swoim najnowszym albumie. Raper reaguje

„To jest tylko dla graczy z najwyższej ligi” – raper żartobliwie komentuje wers z utworu „Ruin the Friendship”

Taylor Swift w swoim nowym albumie The Life of a Showgirl nawiązała do 50 Centa, a sam raper szybko zareagował na ten nieoczekiwany shoutout.

Krążek, który ukazał się 3 października, to już 12. studyjne wydawnictwo Taylor Swift, a wśród fanów najwięcej emocji wzbudził utwór „Ruin the Friendship”. To właśnie tam artystka śpiewa:

„I to nie było zaproszenie / Ale kiedy leciała piosenka 50 Centa / Powinnam cię wtedy pocałować.”

50 Cent odpowiada na Instagramie

Niedługo po premierze albumu 50 Cent opublikował wpis na Instagramie, w którym pochwalił się, że został wspomniany w piosence jednej z największych gwiazd popu.

„@taylorswift jest teraz na topie, wspomniała o mnie, a o was nie. LOL, to jest tylko dla graczy z najwyższej ligi!” – napisał raper, dodając okładkę albumu The Life of a Showgirl.

Dodał też:

„Czekaj, jestem jedynym, o kim wspomina na całym albumie.”

Choć to stwierdzenie nie jest do końca prawdziwe – na płycie znalazł się również cały utwór poświęcony Elizabeth Taylor – reakcja rapera szybko obiegła internet.

Taylor Swift i jej muzyczne nawiązania

Nie jest tajemnicą, że Taylor Swift chętnie umieszcza w swoich tekstach kulturowe i muzyczne odniesienia. W przeszłości wspominała m.in. takie postacie jak James Dean czy Stevie Nicks. Tym razem padło na 50 Centa, co wywołało entuzjastyczną reakcję samego rapera.