Szukaj
CGM

Taylor Swift śpiewa o przyrodzeniu swojego narzeczonego na nowej płycie. „Jego miłość była kluczem, który rozchylił moje uda”

Swift nie boi się prowokować i zaskakiwać swoich słuchaczy

2025.10.03

opublikował:

Taylor Swift śpiewa o przyrodzeniu swojego narzeczonego na nowej płycie. „Jego miłość była kluczem, który rozchylił moje uda”

Premiera nowego albumu Taylor Swift – The Life of a Showgirl – wywołała ogromne emocje wśród fanów i krytyków. Nikt jednak nie spodziewał się, że jedna z piosenek będzie tak odważna w warstwie tekstowej. Utwór zatytułowany „Wood” stał się już najbardziej komentowanym momentem płyty, bo Swift śpiewa w nim o męskości swojego narzeczonego, Travisa Kelcego.

Taylor Swift i Travis Kelce – miłość, która inspiruje

Ostatnie lata to pasmo sukcesów w karierze Swift – kolejne wyprzedane trasy, rekordy sprzedaży i status jednej z największych gwiazd światowego popu. Prywatnie artystka również promienieje szczęściem – niedawno zaręczyła się z Travisem Kelcem, gwiazdorem NFL.

Na nowej płycie Swift nie waha się odnosić do swojej relacji. Jednak nikt nie przypuszczał, że w tak bezpośredni sposób opowie o swoim partnerze.

„Wood” – piosenka o przyrodzeniu Travisa Kelcego

W utworze „Wood” (ang. „drewno”, a potocznie także określenie na wzwód) Swift śpiewa o rozmiarze i sile narzeczonego. W warstwie lirycznej pojawiają się odważne metafory:

„Nowe szczyty męskości / Nie muszę odpukać / Jego miłość była kluczem / Który rozchylił moje uda” – wyznaje wokalistka.

Artystka chwali również Kelcego za to, że „złamał ciążącą na niej klątwę magiczną różdżką” i sprawił, że stała się „zahipnotyzowana jego miłością” – co fani natychmiast połączyli z internetowym slangiem „dickmatized”.

Reakcje krytyków i fanów

Opinie na temat albumu są skrajne. „Variety” i „Rolling Stone” chwalą Swift za muzyczną odwagę i świeżość, z kolei „The Guardian” określił płytę jako przewidywalną i „nudną”.

Internauci również nie są jednomyślni – jedni bawią się doskonale, cytując odważne wersy z „Wood”, inni narzekają, że poziom tekstów bardziej przypomina pamiętnik nastolatki niż dzieło „umęczonej poetki”, jaką sama siebie kiedyś określała Swift.

Jedno jest pewne – piosenka „Wood” stała się jednym z najgłośniejszych fragmentów albumu. Śmiałe odniesienia do życia intymnego z Travisem Kelcem sprawiają, że Swift po raz kolejny udowadnia, iż nie boi się prowokować i zaskakiwać swoich słuchaczy.

Tagi


Popularne newsy

Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu
NEWS

Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu

Peja wzywa Donalda Tuska do działania w sprawie zatrzymanych Polaków w Gazie
NEWS

Peja wzywa Donalda Tuska do działania w sprawie zatrzymanych Polaków w Gazie

Mes apeluje do fanów: „Nie zaśmiecajcie sobie głowy disco-polo”
NEWS

Mes apeluje do fanów: „Nie zaśmiecajcie sobie głowy disco-polo”

Cardi B twierdzi, że u Nicki Minaj zdiagnozowano schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową
NEWS

Cardi B twierdzi, że u Nicki Minaj zdiagnozowano schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową

50 Cent żartuje z Diddy’ego dzień przed wyrokiem: „Stworzy niedobór olejku dla dzieci, jeśli go wypuścicie”
NEWS

50 Cent żartuje z Diddy’ego dzień przed wyrokiem: „Stworzy niedobór olejku dla dzieci, jeśli go wypuścicie”

Kim Kardashian i Kris Jenner pozywają Ray J za zniesławienie: „On nie potrafi pogodzić się z zakończeniem krótkiego związku z Kim Kardashian”
NEWS

Kim Kardashian i Kris Jenner pozywają Ray J za zniesławienie: „On nie potrafi pogodzić się z zakończeniem krótkiego związku z Kim Kardashian”

Czy Taylor Swift zdissowała Charli XCX na nowym albumie?
NEWS

Czy Taylor Swift zdissowała Charli XCX na nowym albumie?

Polecane

CGM
Malik Montana wypuszcza nowy singiel i „tańczy” z żoną Roberta Lewandowskiego

Malik Montana wypuszcza nowy singiel i „tańczy” z żoną Rob ...

Malik Montana i narodowy polski taniec?

23 minuty temu

CGM
Mariah Carey odpowiada na plotki o konflikcie z Eminemem i roli w filmie „8 Mila”

Mariah Carey odpowiada na plotki o konflikcie z Eminemem i roli w film ...

Konflikt między Carey a Eminemem eskalował w 2009 roku

6 godzin temu

CGM
Oasis i AC/DC w Edynburgu – koncerty na Murrayfield Stadium z problemami. Mieszkańcy zgłaszają skargi

Oasis i AC/DC w Edynburgu – koncerty na Murrayfield Stadium z pr ...

Liam Gallagher ostro o radzie miejskiej

7 godzin temu

CGM
Czy Taylor Swift zdissowała Charli XCX na nowym albumie?

Czy Taylor Swift zdissowała Charli XCX na nowym albumie?

"Żaden mężczyzna nie kochał mnie tak, jak ty”

8 godzin temu

CGM
Cleo odpowiada na słowa Kayah o Viki Gabor. „Nie narzucajmy jej cudzej drogi”

Cleo odpowiada na słowa Kayah o Viki Gabor. „Nie narzucajmy jej cudzej ...

„Nie da się zadowolić wszystkich”

8 godzin temu

CGM
6ix9ine szczerze o porwaniu przez własny gang Nine Trey Bloods: „Do dziś dziwi mnie to, że ludzie widzą we mnie donosiciela”

6ix9ine szczerze o porwaniu przez własny gang Nine Trey Bloods: „Do dz ...

Koledzy z gangu prawie zabili Tekashiego

8 godzin temu