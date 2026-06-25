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Taylor Swift i Travis Kelce nie chcą prezentów ślubnych

George Kittle ujawnia zaskakującą prośbę pary

2026.06.25

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Taylor Swift IG 2025 Foto Mert Alas & Marcus Piggott

Foto: M. Alas & M. Piggott

Taylor Swift i Travis Kelce przygotowują się do ślubu

Jedna z najgłośniejszych par ostatnich lat, Taylor Swift i Travis Kelce, coraz bardziej zbliża się do długo wyczekiwanego ślubu. Choć oficjalne szczegóły ceremonii pozostają owiane tajemnicą, nowe informacje ujawnił ich przyjaciel i gwiazda NFL, George Kittle.

Jak się okazuje, przyszli nowożeńcy postawili przed gośćmi jeden bardzo konkretny warunek: nie chcą otrzymywać prezentów ślubnych.

„Absolutnie żadnych prezentów”

George Kittle podczas rozmowy z mediami zdradził, że Taylor Swift i Travis Kelce jasno poinformowali zaproszonych gości o swojej decyzji.

Według zawodnika San Francisco 49ers para przekazała, że nie oczekuje żadnych prezentów z okazji ślubu. Takie podejście jest dość nietypowe, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę wydarzenia oraz status celebrytów, którzy należą do najbardziej rozpoznawalnych postaci świata muzyki i sportu.

Decyzja spotkała się z dużym zainteresowaniem fanów, którzy zastanawiają się, czy para zamierza przeznaczyć uwagę gości na inne cele, na przykład działania charytatywne.

George Kittle i tak planuje wyjątkowy upominek

Mimo wyraźnej prośby ze strony narzeczonych George Kittle przyznał, że rozważa wręczenie Travisowi Kelce drobnego prezentu.

Zawodnik zdradził, że jego przyjaciel interesuje się starymi monetami kolekcjonerskimi. Właśnie dlatego myśli o zakupie wyjątkowej historycznej monety, która mogłaby mieć dla Kelcego wartość sentymentalną.

Kittle żartował również, że taki prezent może okazać się znacznie droższy, niż początkowo zakładał.

Gwiazdy spotkały się podczas Tight End University

Taylor Swift, Travis Kelce i George Kittle pojawili się wspólnie podczas corocznego wydarzenia Tight End University.

Inicjatywa została stworzona przez Travisa Kelcego, George’a Kittle’a oraz Greg Olsen. Jej celem jest integracja zawodników grających na pozycji tight end w NFL oraz wspieranie działalności charytatywnej.

Jednym z najważniejszych punktów programu był koncert Tight Ends & Friends, który odbył się w Nashville i zgromadził zarówno sportowców, jak i gwiazdy muzyki.

Niespodzianka dla fanów. Taylor Swift zaśpiewała „Love Story”

Ogromne emocje wzbudził występ Taylor Swift podczas koncertu charytatywnego.

Na scenie pojawiła się również Lainey Wilson, która zaprosiła gwiazdę pop do wspólnego wykonania jednego z jej największych hitów – Love Story.

Publiczność była zachwycona niespodziewanym duetem, a nagrania z występu błyskawicznie obiegły media społecznościowe.

Co ciekawe, Taylor zdradziła, że wykonanie utworu było specjalną prośbą George’a Kittle’a.

Ślub już wkrótce?

Amerykańskie media od kilku tygodni spekulują, że ceremonia ślubna Taylor Swift i Travisa Kelcego może odbyć się podczas weekendu związanego z obchodami amerykańskiego Dnia Niepodległości.

Choć para nie potwierdziła oficjalnie daty wydarzenia, wypowiedzi osób z ich otoczenia sugerują, że przygotowania są już na bardzo zaawansowanym etapie.

George Kittle w jednej z rozmów podkreślił, że jest wdzięczny Taylor za udział w wydarzeniu charytatywnym mimo napiętego harmonogramu i zbliżającego się ślubu.

Andy Reid ma nietypowy pomysł na prezent

Na temat potencjalnych prezentów ślubnych wypowiedział się również trener Kansas City Chiefs, Andy Reid.

Szkoleniowiec zażartował, że jego prezentem dla Travisa Kelcego będą nowe zagrywki i schematy ofensywne na kolejny sezon NFL.

Humorystyczny komentarz szybko zdobył popularność wśród kibiców futbolu amerykańskiego i fanów pary.

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