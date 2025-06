Sylwia Grzeszczak odpala letnią petardę

fot. Piotr Gromek & Aleksandra Stępień

Sylwia Grzeszczak wraca z kawałkiem, który pachnie wakacjami, smakuje beztroską i buzuje dobrą energią. „słowa na K” to energetyczna eksplozja radości – refren wchodzi do głowy od razu i nie zamierza jej opuszczać.

Po sukcesie „och i ach” Sylwia Grzeszczak ponownie trafia w dziesiątkę. Nowy singiel to kwintesencja letniego vibe’u: są przyjaciele, są emocje, jest taneczny bit i ta lekkość, którą chce się chłonąć do ostatniego dźwięku. „słowa na K” to nie tylko kolejny utwór – to zaproszenie do śpiewania, tańczenia i cieszenia się chwilą, jakby jutra miało nie być.

Kandydat do miana hity lata

– „słowa na 'K'” to historia dziewczyny, która gubi się gdzieś pomiędzy tym, co powinna, a tym, co czuje. Wciągnięta w poszukiwanie „czegoś więcej” – emocji, spełnienia, siebie – pozwala się porwać chwili. (…) Bo może wcale nie sukces jest w życiu najważniejszy. Może ważniejsze są marzenia, ludzie, chwile, które mają smak prawdziwego „teraz”. I choć każdy dzień przypomina przygodę, gdzieś głęboko pojawia się pytanie: „czego tak naprawdę mi brak?”. W końcu przychodzi moment ciszy. Przebudzenie. I zrozumienie, że brakowało kilku prostych słów. Tych na „K” – tłumaczy Sylwia Grzeszczak.

„słowa na 'K’” to jeden z tych numerów, które usłyszysz raz i od razu wiesz – mamy to. Idealny na roadtrip, ognisko, spontaniczne tańce w kuchni i wszystko pomiędzy. Czy to będzie hit lata?

Lato 2025 ma swoją ścieżkę dźwiękową.