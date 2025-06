Sylwia Grzeszczak i Robert Lewandowski śmieją się z żartów stand-upera o byłym (przynajmniej tymczasowo) reprezentancie Polski

fot. mat. pras.

Dlaczego Robert Lewandowski jest najgorszym polskim piłkarzem? Bo daje nadzieję – to jeden z kilku żartów Tomka Machnickiego, poświęcony byłemu kapitanowi reprezentacji Polski w piłce nożnej. Komik udostępnił fragmenty swojego programu stand-upowego na Instagramie, prezentując serię żartów z „Lewego” i polskiej piłki. Piłkarz podszedł do sprawy z dystansem, komentując post serią uśmiechniętych emoji.

Żarty Machnickiego w komentarzach docenia również Sylwia Grzeszczak, która nie zdążyła pogodzić Roberta Lewandowskiego i Michała Probierza. Ten drugi ogłosił dziś, że żegna się ze stanowiskiem selekcjonera reprezentacji Polski.

Co dalej z Lewym w kadrze?

Prezes PZPN zapowiedział dziś, że będzie się starał jak najszybciej znaleźć nowego selekcjonera polskiej kadry. Cezary Kulesza zadeklarował, że sięgnie po kogoś z rodzimego podwórka.

Czy nowy selekcjoner oznacza powrót Lewandowskiego do kadry? Zapytany o to prezes powiedział, że to jest decyzja, którą podejmie nowy trener.