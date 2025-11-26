CGM

Sylwia Grzeszczak i Liber znów razem na scenie. Przykład dojrzałości w show-biznesie

Ich związek zakończył się W 2023 roku

2025.11.26

Sylwia Grzeszczak i Liber znów razem na scenie. Przykład dojrzałości w show-biznesie

Sylwia Grzeszczak od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek. Jej piosenki regularnie trafiają na szczyty list przebojów, a koncerty przyciągają tłumy wiernych fanów. Mimo ogromnej popularności, wokalistka konsekwentnie chroni swoje życie prywatne i unika nadmiernego rozgłosu medialnego.

Dla fanów szczególnie interesująca była jej relacja z raperem Liberem, z którym wychowuje córkę Bognę. Choć ich związek zakończył się we wrześniu 2023 roku, artystka i były partner pozostają w przyjaznych relacjach i nadal współpracują w studiu nagraniowym.

Nowe związki, ale nadal dobra współpraca

Po rozstaniu oboje znaleźli szczęście w nowych związkach. Sylwia Grzeszczak jest obecnie w związku z Maciejem Buzałą – biznesmenem znanym m.in. z relacji z Anią Karwan i Blanką Lipińską. Liber natomiast potwierdził, że jest zakochany, choć nie ujawnił tożsamości swojej nowej partnerki.

Pomimo nowych relacji, Sylwia i Liber pokazali, że potrafią utrzymać profesjonalną i przyjazną współpracę. Jak widać, dla nich rozstanie nie oznacza końca dobrej relacji.

Wspólny występ na trasie „Było sobie marzenie”

Ostatnio Sylwia Grzeszczak zaprosiła byłego partnera na scenę podczas swojej trasy koncertowej „Było sobie marzenie”. Dwukrotnie wykonali razem utwór „Dobre myśli”, bawiąc się przy tym doskonale i obdarzając publiczność uśmiechami.

Nagrania z występu wywołały falę pozytywnych komentarzy w mediach społecznościowych. Fani byli pod wrażeniem profesjonalizmu i kultury byłych partnerów:

„Miło się ogląda, że pomimo rozstania potrafią ze sobą rozmawiać i współpracować.”
„Szacun; Miłość może wygasnąć, ale najważniejsze, aby nie zapominać o wspólnych latach (…) i normalnie, jak dorośli, ze sobą rozmawiać. W tym przypadku, to czapki z głów za super podejście, brawo”
„Ten power i magia sceniczna są nadal. Szacunek do samych siebie”
„Uwielbiam ich; Kulturka; To się nazywa klasa”

