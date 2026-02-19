CGM

Sun Festival 2026 nie odbędzie się w Kołobrzegu. Organizator szuka nowej lokalizacji dla jednej z najważniejszych imprez hip-hopowych roku

Co dalej z Sun Festival 2026?

2026.02.19

opublikował:

Sun Festival 2026 nie odbędzie się w Kołobrzegu. Organizator szuka nowej lokalizacji dla jednej z najważniejszych imprez hip-hopowych roku

To już oficjalne – Sun Festival nie odbędzie się w 2026 roku w Kołobrzeg. Jedna z najważniejszych imprez hip-hopowych w Polsce zmieni miejsce organizacji. Trwają rozmowy dotyczące przeniesienia wydarzenia do innego miasta.

Sezon 2026 na lotnisku w Podczelu bez Sun Festivalu

Jak informuje serwis miastokolobrzeg.pl, z informacji przekazanych do Urzędu Miasta, na lotnisku w Podczelu w 2026 roku zaplanowano inne duże wydarzenia. Wśród nich znalazły się:

  • Sunrise Festival

  • Baltic Drive Festival

W zestawieniu zabrakło jednak Sun Festivalu, który w ostatnich latach przyciągał do Kołobrzegu tysiące fanów hip-hopu z całej Polski.

Organizator potwierdza zmianę miasta

Informację o braku festiwalu w Kołobrzegu w 2026 roku potwierdził Krzysztof Bartyzel z MDT Production. W przesłanym oświadczeniu poinformowano, że trwają rozmowy dotyczące przeniesienia wydarzenia do innej lokalizacji.

Celem organizatorów jest zachowanie dotychczasowej formuły imprezy – letniego klimatu, mocnego line-upu i charakterystycznej energii, do której przyzwyczajeni są uczestnicy.

@cgm.pl 20-lecie Palucha na scenie – Gural #Paluch #BOR #Gural #DonGuralesko #cgm @paluchoficjalnie ♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL

Oficjalne oświadczenie Sun Festival

W mediach społecznościowych festiwalu opublikowano komunikat skierowany do fanów:

„W odpowiedzi na pojawiające się informacje potwierdzamy, że Sun Festival nie odbędzie się w 2026 roku w Kołobrzegu.
Jednocześnie informujemy, że trwają rozmowy dotyczące przeniesienia festiwalu do innego miasta. Robimy wszystko, abyście mogli ponownie spotkać się na Sun Festival – na wydarzeniu pełnym słońca i najlepszej muzyki.
W nadchodzących tygodniach wrócimy ze szczegółami. Mamy nadzieję, że będziecie z nami również w nowej lokalizacji”.

Szczegóły dotyczące nowego miasta oraz terminu wydarzenia mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach.

Co dalej z Sun Festival 2026?

Decyzja o przeniesieniu imprezy może oznaczać nowy rozdział w historii festiwalu. Sun Festival w ostatnich latach umocnił swoją pozycję jako jedno z kluczowych wydarzeń hip-hopowych w Polsce, przyciągając czołowych artystów i tysiące uczestników.

Fani z niecierpliwością czekają na informację o nowej lokalizacji oraz line-upie. Organizatorzy zapewniają, że zrobią wszystko, by powrót festiwalu odbył się w wielkim stylu.

Tagi


Popularne newsy

Jakub Żulczyk komentuje oskarżenia GIF wobec Taco Hemingway: „Próba artystycznej cenzury”
NEWS

Jakub Żulczyk komentuje oskarżenia GIF wobec Taco Hemingway: „Próba artystycznej cenzury”

Justyna Steczkowska o Wojewódzkim: „Wykonałam telefon w afekcie (…) Byłam ostra i konkretna i on się wycofał i trochę przestraszył”
NEWS

Justyna Steczkowska o Wojewódzkim: „Wykonałam telefon w afekcie (…) Byłam ostra i konkretna i on się wycofał i trochę przestraszył”

Paluch z osobistym wpisem po koncercie na 20-lecie kariery. „Były to lata smutnego typa”
NEWS

Paluch z osobistym wpisem po koncercie na 20-lecie kariery. „Były to lata smutnego typa”

Doda odpowiada na krytykę Magdy Gessler: „Nie ma mandatu, żeby się tak wypowiadać. Jest wrednym czupiradłem”
NEWS

Doda odpowiada na krytykę Magdy Gessler: „Nie ma mandatu, żeby się tak wypowiadać. Jest wrednym czupiradłem”

Magda Gessler nie wierzy w dobre serce Dody? Restauratorka twierdzi, że walka z patoschroniskami to wybielanie wizerunku
NEWS

Magda Gessler nie wierzy w dobre serce Dody? Restauratorka twierdzi, że walka z patoschroniskami to wybielanie wizerunku

Doda odpowiada na zarzuty Edwarda Miszczaka o nielojalność. „Artyści nie pracują na etacie, nie mają umowy z telewizjami i mają wolność artystyczną”
NEWS

Doda odpowiada na zarzuty Edwarda Miszczaka o nielojalność. „Artyści nie pracują na etacie, nie mają umowy z telewizjami i mają wolność artystyczną”

Vito Bambino i Zalia w numerze o decyzjach
NEWS

Vito Bambino i Zalia w numerze o decyzjach

Polecane

FOTO
Tak było na backstage’u 20-lecia Palucha

Tak było na backstage’u 20-lecia Palucha

Na koncercie w Poznaniu pojawiło się wielu znakomitych gości

16 minut temu

CGM
Anyma z sold outem w cztery godziny. Organizatorzy ogłosili dodatkowy koncert w Stoczni Gdańskiej 

Anyma z sold outem w cztery godziny. Organizatorzy ogłosili dodatkowy ...

Historyczne wydarzenie w Gdańsku

23 minuty temu

FOTO
Tak Paluch świętował swoje 20-lecie w Poznaniu

Tak Paluch świętował swoje 20-lecie w Poznaniu

W sobotę poznański raper świętował 20-lecie na scenie

28 minut temu

CGM
Kanye West chwalony przez Jeffrey’a Epsteina w odkopanym e-mailu

Kanye West chwalony przez Jeffrey’a Epsteina w odkopanym e-mailu

Epstein wyraził uznanie dla jednego hitów Ye

3 godziny temu

CGM
U2 wydają EP-kę bez zapowiedzi. „Te utwory to reakcja na dzisiejsze niepokoje”

U2 wydają EP-kę bez zapowiedzi. „Te utwory to reakcja na dzisiej ...

EP pełne politycznych i społecznych komentarzy

3 godziny temu

CGM
Doda odpowiada na krytykę Magdy Gessler: „Nie ma mandatu, żeby się tak wypowiadać. Jest wrednym czupiradłem”

Doda odpowiada na krytykę Magdy Gessler: „Nie ma mandatu, żeby się tak ...

"To bardzo nieładne"

4 godziny temu