Sun Festival 2026 nie odbędzie się w Kołobrzegu. Organizator szuka nowej lokalizacji dla jednej z najważniejszych imprez hip-hopowych roku

To już oficjalne – Sun Festival nie odbędzie się w 2026 roku w Kołobrzeg. Jedna z najważniejszych imprez hip-hopowych w Polsce zmieni miejsce organizacji. Trwają rozmowy dotyczące przeniesienia wydarzenia do innego miasta.

Sezon 2026 na lotnisku w Podczelu bez Sun Festivalu

Jak informuje serwis miastokolobrzeg.pl, z informacji przekazanych do Urzędu Miasta, na lotnisku w Podczelu w 2026 roku zaplanowano inne duże wydarzenia. Wśród nich znalazły się:

Sunrise Festival

Baltic Drive Festival

W zestawieniu zabrakło jednak Sun Festivalu, który w ostatnich latach przyciągał do Kołobrzegu tysiące fanów hip-hopu z całej Polski.

Organizator potwierdza zmianę miasta

Informację o braku festiwalu w Kołobrzegu w 2026 roku potwierdził Krzysztof Bartyzel z MDT Production. W przesłanym oświadczeniu poinformowano, że trwają rozmowy dotyczące przeniesienia wydarzenia do innej lokalizacji.

Celem organizatorów jest zachowanie dotychczasowej formuły imprezy – letniego klimatu, mocnego line-upu i charakterystycznej energii, do której przyzwyczajeni są uczestnicy.