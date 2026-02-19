Sun Festival 2026 nie odbędzie się w Kołobrzegu. Organizator szuka nowej lokalizacji dla jednej z najważniejszych imprez hip-hopowych roku

To już oficjalne – Sun Festival nie odbędzie się w 2026 roku w Kołobrzeg. Jedna z najważniejszych imprez hip-hopowych w Polsce zmieni miejsce organizacji. Trwają rozmowy dotyczące przeniesienia wydarzenia do innego miasta.
Sezon 2026 na lotnisku w Podczelu bez Sun Festivalu
Jak informuje serwis miastokolobrzeg.pl, z informacji przekazanych do Urzędu Miasta, na lotnisku w Podczelu w 2026 roku zaplanowano inne duże wydarzenia. Wśród nich znalazły się:
-
Sunrise Festival
-
Baltic Drive Festival
W zestawieniu zabrakło jednak Sun Festivalu, który w ostatnich latach przyciągał do Kołobrzegu tysiące fanów hip-hopu z całej Polski.
Organizator potwierdza zmianę miasta
Informację o braku festiwalu w Kołobrzegu w 2026 roku potwierdził Krzysztof Bartyzel z MDT Production. W przesłanym oświadczeniu poinformowano, że trwają rozmowy dotyczące przeniesienia wydarzenia do innej lokalizacji.
Celem organizatorów jest zachowanie dotychczasowej formuły imprezy – letniego klimatu, mocnego line-upu i charakterystycznej energii, do której przyzwyczajeni są uczestnicy.
@cgm.pl 20-lecie Palucha na scenie – Gural #Paluch #BOR #Gural #DonGuralesko #cgm @paluchoficjalnie ♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL
Oficjalne oświadczenie Sun Festival
W mediach społecznościowych festiwalu opublikowano komunikat skierowany do fanów:
„W odpowiedzi na pojawiające się informacje potwierdzamy, że Sun Festival nie odbędzie się w 2026 roku w Kołobrzegu.
Jednocześnie informujemy, że trwają rozmowy dotyczące przeniesienia festiwalu do innego miasta. Robimy wszystko, abyście mogli ponownie spotkać się na Sun Festival – na wydarzeniu pełnym słońca i najlepszej muzyki.
W nadchodzących tygodniach wrócimy ze szczegółami. Mamy nadzieję, że będziecie z nami również w nowej lokalizacji”.
Szczegóły dotyczące nowego miasta oraz terminu wydarzenia mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach.
Co dalej z Sun Festival 2026?
Decyzja o przeniesieniu imprezy może oznaczać nowy rozdział w historii festiwalu. Sun Festival w ostatnich latach umocnił swoją pozycję jako jedno z kluczowych wydarzeń hip-hopowych w Polsce, przyciągając czołowych artystów i tysiące uczestników.
Fani z niecierpliwością czekają na informację o nowej lokalizacji oraz line-upie. Organizatorzy zapewniają, że zrobią wszystko, by powrót festiwalu odbył się w wielkim stylu.