Sugababes po raz pierwszy od lat w Polsce – na finał festiwalu Santander Letnie Brzmienia w Poznaniu

Fani popu z lat 2000 mają powód do radości – Sugababes wystąpią po raz pierwszy od 2007 roku w Polsce! Ten kultowy brytyjski girlsband, znany z takich hitów jak „Push the Button”, „Round Round” i „About You Now”, zagra 30 sierpnia 2025 roku w Parku Cytadela w Poznaniu podczas finału festiwalu Santander Letnie Brzmienia. Co najważniejsze – grupa pojawi się w oryginalnym składzie: Mutya Buena, Keisha Buchanan i Siobhán Donaghy. To jedyny koncert Sugababes w Polsce!

Sugababes – gwiazdy popu wracają na scenę

Sugababes to jeden z najważniejszych zespołów popowych początku XXI wieku. Sprzedały ponad 12 milionów płyt i mają na koncie takie przeboje jak „Too Lost in You”, „Overload” czy najnowsze utwory „Jungle” i „Weeds”. Wiosną 2025 roku powróciły z trasą koncertową Sugababes ’25 Tour, obejmującą miasta takie jak Londyn, Berlin, Paryż, Zurych i Mediolan. Koncerty zachwyciły publiczność i krytyków – wszystko za sprawą wyjątkowej energii, charyzmy i perfekcyjnych wokali.

Santander Letnie Brzmienia 2025 – line-up pełen gwiazd

Finałowy weekend festiwalu w Poznaniu to dwudniowe święto muzyki pod gołym niebem. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki: HEY, Mrozu, Zalewski, Edyta Bartosiewicz z projektem „To jest mój sen…”, Natalia Szroeder, Mela Koteluk, Ania Dąbrowska, jucho oraz energetyczne BABIE LATO – trio Margaret, Zalia i Sara James. Dodatkowo, alternatywna scena NEXT FEST Stage zaprezentuje nowe muzyczne talenty, które zostaną ogłoszone wkrótce.

Harmonogram koncertów:

Piątek (29.08): HEY, BABIE LATO, Zalewski, Ania Dąbrowska, jucho

Sobota (30.08): Sugababes, Mrozu, Edyta Bartosiewicz, Natalia Szroeder, Mela Koteluk

Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia! Bilety jednodniowe i karnety dostępne są już teraz na stronie: www.santanderletniebrzmienia.pl. Organizatorem festiwalu jest Good Taste Production, a sponsorem tytularnym Santander Bank Polska.