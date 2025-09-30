Szukaj
Spotify szykuje się do rewolucji

Zmiana po 20 latach.

2025.09.30

opublikował:

Spotify szykuje się do rewolucji

Ek, który stworzył serwis streamingowy blisko dwie dekady temu i od tego czasu nieprzerwanie nim kierował, poinformował dziś, że od 1 stycznia obejmie stanowisko przewodniczącego rady wykonawczej. Jego obowiązki przejmą wspólnie współprezesi Spotify – Alex Norström, dotychczasowy Chief Business Officer, oraz Gustav Söderström, odpowiedzialny za rozwój produktu i technologii.

Przez dwadzieścia lat, czyli niemal całe dorosłe życie, byłem dyrektorem generalnym Spotify. Jestem gotowy przejść z roli gracza do roli trenera. (…) Jako przewodniczący rady wykonawczej będę mógł skupić się na długofalowej strategii, alokacji kapitału, działaniach regulacyjnych i decyzjach, które ukształtują kolejną dekadę Spotify – zapowiedział Ek, dodając, że Norström i Söderström wciąż będą raportować bezpośrednio do niego.

Nie tylko Spotify

Zmiana ma także pozwolić Ekowi poświęcić więcej czasu na inne przedsięwzięcia biznesowe. Od kilku lat angażuje się on w budowę tzw. „superfirm” w Europie – spółek technologicznych podejmujących wyzwania, przed którymi stoi współczesny świat. Jednym z jego projektów jest firma inwestycyjna Prima Materia, która tego lata zainwestowała 600 mln euro w Helsing – monachijską spółkę rozwijającą drony i sztuczną inteligencję na potrzeby operacji wojskowych.

Ta decyzja spotkała się z krytyką środowiska muzycznego. Kilku artystów, w tym King Gizzard & The Lizard Wizard, Xiu Xiu, Deerhoof czy Wu Lyf, ogłosiło bojkot Spotify, wycofując swoją muzykę z platformy w proteście przeciwko inwestycjom Eka w technologie militarne.

Ek podkreślił jednak, że nadal będzie blisko związany z firmą, a jego nowa rola nawiązuje do europejskiego modelu zarządzania. Z kolei członek rady nadzorczej Spotify Woody Marshall zaznaczył, że zmiany w kierownictwie były planowane od lat.

