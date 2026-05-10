Spór Katy Perry o rezydencję kończy się pozwem o miliony dolarów kosztów prawnych

Katy Perry ponownie znalazła się w centrum głośnej sprawy sądowej. Tym razem chodzi o wieloletni spór dotyczący zakupu luksusowej rezydencji w Santa Barbara, który zakończył się wygraną artystki w sądzie. Jednak konflikt nie został jeszcze definitywnie zamknięty – strona piosenkarki domaga się teraz zwrotu kosztów prawnych w wysokości ponad 5 milionów dolarów.

Spór o rezydencję w Santa Barbara

Sprawa dotyczyła zakupu luksusowej posiadłości, którą Katy Perry nabyła kilka lat temu. Sprzedający, Carl Westcott, próbował wycofać się z transakcji, twierdząc, że w momencie podpisywania umowy znajdował się pod wpływem silnych leków przeciwbólowych po operacji.

Sąd jednak nie przychylił się do jego argumentów i uznał, że umowa sprzedaży jest ważna. W efekcie Westcott został zobowiązany do przekazania nieruchomości artystce.

Żądanie zwrotu kosztów prawnych

Po zakończeniu procesu prawnicy związani z menedżmentem Katy Perry wystąpili do sądu z wnioskiem o zasądzenie od Carla Westcotta ponad 5 milionów dolarów kosztów prawnych.

W dokumentach sądowych wskazano, że koszty te obejmowały wieloletnie przygotowania do procesu, analizę dokumentacji medycznej sprzedającego oraz udział w licznych przesłuchaniach i rozprawach.

Długa batalia sądowa

Spór między stronami trwał od 2020 roku i obejmował wiele etapów postępowania — od prób unieważnienia umowy, przez postępowania dowodowe, aż po właściwy proces sądowy.

W trakcie sprawy obie strony przedstawiały szczegółowe argumenty dotyczące stanu zdrowia sprzedającego oraz warunków zawarcia transakcji.

Kim jest Carl Westcott?

Carl Westcott to przedsiębiorca i inwestor, który przez lata prowadził działalność biznesową w Stanach Zjednoczonych. W tej sprawie jego głównym argumentem była kwestia stanu zdrowia i wpływu leków na moment podpisania umowy sprzedaży.

Sąd jednak uznał, że nie ma wystarczających podstaw, by unieważnić transakcję.