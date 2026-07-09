Sobowtórka Ariany Grande ujawniła DM od gwiazdy. „Nie musisz mnie kopiować, żeby być piekną”

Paige Niemann, znana w mediach społecznościowych z niezwykłego podobieństwa do Ariany Grande, ujawniła treść prywatnej wiadomości, którą miała otrzymać od światowej gwiazdy pop. Wiadomość została pokazana w nowym serialu dokumentalnym „Turning The Paige”, opowiadającym o życiu influencerki i jej walce o własną tożsamość.

Ariana Grande napisała do swojej sobowtórki

Paige Niemann zdobyła ogromną popularność w 2019 roku dzięki filmom na TikToku, w których odtwarzała charakterystyczny wygląd i zachowanie Ariany Grande. Jej stylizacje, makijaż oraz fryzura sprawiały, że internauci często mylili ją z piosenkarką.

W dokumencie „Turning The Paige” influencerka pokazała wiadomość, którą – jak twierdzi – otrzymała od Grande po tym, jak artystka natrafiła na jej nagrania.

„Jesteś bardzo piękna jako ty sama”

Według Paige Niemann Ariana Grande napisała, że docenia komplement wynikający z naśladowania jej wizerunku, ale jednocześnie chciała przekazać ważne przesłanie.

Piosenkarka miała podkreślić, że Niemann jest „bardzo piękna jako ona sama” i nie musi zmieniać swojego wyglądu ani upodabniać się do kogokolwiek. Dodała również, że chciałaby, aby influencerka była sobą i robiła to, co daje jej szczęście.

„Turning The Paige” pokazuje drogę do własnej tożsamości

Sześcioodcinkowy serial dokumentalny „Turning The Paige”, dostępny w Apple TV, przedstawia historię Paige Niemann, która przez lata była postrzegana głównie jako sobowtórka Ariany Grande.

Produkcja pokazuje kulisy internetowej popularności, krytykę, z jaką musiała się mierzyć influencerka, oraz jej próbę zbudowania kariery pod własnym nazwiskiem, bez ciągłego porównywania do światowej gwiazdy.

Ariana Grande przygotowuje nowy album

Tymczasem Ariana Grande szykuje się do premiery swojego ósmego albumu studyjnego „Petal”, który ma ukazać się 31 lipca 2026 roku. Wydawnictwo będzie następcą albumu „Eternal Sunshine” oraz jego rozszerzonej edycji „Brighter Days Ahead”.

Artystka rozpoczęła również trasę koncertową promującą nowy materiał, a w planach ma także kolejne projekty aktorskie oraz działalność charytatywną.