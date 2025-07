Skolim zarabia dwa miliony w kilka dni. Jak wygląda sytuacja u Fagaty?

fot. mat. pras.

Skolim pochwalił się w jednym z niedawnych wywiadów, że na zarobienie 2 mln zł potrzebuje zaledwie kilku dni. Bywa, że zajmuje mu to tydzień, ale to „bardzo mały tydzień”. Goszcząc u siebie Fagatę, Żurnalista także podjął temat zarobków influencerki i choć nie ma tam takich oszałamiających kwot, to gwiazda także nie ma powodów do narzekań.

Zapytana o to, w którym miesiącu zarobiła milion zł, Fagata odpowiedziała:

– Nie pamiętam. To był jakiś miesiąc, w którym miałam walki i coś tam. Miałam jakieś kampanie, bo miałam i swoje płatki, i kosmetyki i ładnie za to też liczyłam.

Gospodarz ciągnął temat i zapytał, czy to były jeszcze czasy przed wkroczeniem na „niebieską platformę”.

– Mieszkanie kupiłam za hajs nie zarobiony z O**Fa**a – wyjaśniła gwiazda.

