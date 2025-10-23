Skolim otworzył stację benzynową w Czeremsze. Jakie ceny paliw proponuje gwiazdor disco polo

fot. kadr z wideo

Skolim właśnie otworzył własną stację benzynową w Czeremsze (woj. podlaskie). To kolejny biznesowy krok artysty, który postanowił wykorzystać swoją popularność w show-biznesie, oferując konkurencyjne ceny paliw oraz nietypowy, przyciągający uwagę design stacji.

Skolim – od serialu do muzyki i biznesu

Kariera Skolima rozpoczęła się od roli w serialu Barwy szczęścia. Choć aktorstwo dało mu rozpoznawalność, marzył o karierze muzycznej. Występ w programie Disco Star nie przyniósł od razu sukcesu, ale po zmianie wizerunku i postawieniu na energetyczne, chwytliwe utwory artysta szybko zdobył popularność w internecie.

Dziś Skolim należy do najbardziej rozpoznawalnych i zapracowanych gwiazd w Polsce. Media podawały, że za jeden koncert potrafi otrzymać nawet 40 tysięcy złotych, a gra kilka występów dziennie, co przekłada się na znaczne zarobki.

„Żyję na bardzo fajnym poziomie, ale tę kasę od zawsze miałem w domu, więc ten szacunek do pieniądza mam” – mówił Skolim w wywiadzie dla Pudelka.

Biznesowe przedsięwzięcia Skolima

Przedsiębiorczy muzyk nie ogranicza się jedynie do muzyki. W sieci funkcjonuje jego oficjalny sklep z gadżetami sygnowanymi własnym logo, a w centrach handlowych pojawiły się automaty z jego perfumami. Teraz artysta postanowił wejść na rynek paliw i otworzył stację benzynową w Czeremsze.

Ceny paliw na stacji Skolima

Pierwsza stacja Skolima wyróżnia się nie tylko kolorowym, jaskrawym wyglądem i różową kolorystyką, ale również konkurencyjnymi cenami paliw:

Benzyna i olej napędowy: 5,39 zł/l

Gaz LPG: 2,52 zł/l

Artysta zachęca klientów do odwiedzania stacji i dzielenia się informacjami o cenach paliw w innych miejscowościach w Polsce.