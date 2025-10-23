Skolim otworzył stację benzynową w Czeremsze. Jakie ceny paliw proponuje gwiazdor disco polo

fot. kadr z wideo
Skolim właśnie otworzył własną stację benzynową w Czeremsze (woj. podlaskie). To kolejny biznesowy krok artysty, który postanowił wykorzystać swoją popularność w show-biznesie, oferując konkurencyjne ceny paliw oraz nietypowy, przyciągający uwagę design stacji.
Skolim – od serialu do muzyki i biznesu
Kariera Skolima rozpoczęła się od roli w serialu Barwy szczęścia. Choć aktorstwo dało mu rozpoznawalność, marzył o karierze muzycznej. Występ w programie Disco Star nie przyniósł od razu sukcesu, ale po zmianie wizerunku i postawieniu na energetyczne, chwytliwe utwory artysta szybko zdobył popularność w internecie.
Dziś Skolim należy do najbardziej rozpoznawalnych i zapracowanych gwiazd w Polsce. Media podawały, że za jeden koncert potrafi otrzymać nawet 40 tysięcy złotych, a gra kilka występów dziennie, co przekłada się na znaczne zarobki.
„Żyję na bardzo fajnym poziomie, ale tę kasę od zawsze miałem w domu, więc ten szacunek do pieniądza mam” – mówił Skolim w wywiadzie dla Pudelka.
Biznesowe przedsięwzięcia Skolima
Przedsiębiorczy muzyk nie ogranicza się jedynie do muzyki. W sieci funkcjonuje jego oficjalny sklep z gadżetami sygnowanymi własnym logo, a w centrach handlowych pojawiły się automaty z jego perfumami. Teraz artysta postanowił wejść na rynek paliw i otworzył stację benzynową w Czeremsze.
Ceny paliw na stacji Skolima
Pierwsza stacja Skolima wyróżnia się nie tylko kolorowym, jaskrawym wyglądem i różową kolorystyką, ale również konkurencyjnymi cenami paliw:
-
Benzyna i olej napędowy: 5,39 zł/l
-
Gaz LPG: 2,52 zł/l
Artysta zachęca klientów do odwiedzania stacji i dzielenia się informacjami o cenach paliw w innych miejscowościach w Polsce.
„Stacja paliw w Czeremsze już działa. Wielkie otwarcie planowane jest w listopadzie, ale już dzisiaj można tankować” – napisał Skolim na Instagramie.