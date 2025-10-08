Siostra Dolly Parton prosi fanów o modlitwę. Legendarna wokalistka zmaga się z problemami zdrowotnymi

Fani Dolly Parton są zaniepokojeni po emocjonalnym wpisie jej siostry, Freidy Parton, która w mediach społecznościowych poprosiła o modlitwy za legendarną piosenkarkę country. We wtorek Freida ujawniła, że 79-letnia artystka nie czuje się najlepiej, a jej stan zdrowia wciąż budzi niepokój.
– „Bądźcie wojownikami modlitwy dla mojej siostry Dolly. Wierzę, że z waszym wsparciem i Bożą opieką wyjdzie z tego silniejsza” – napisała Freida Parton na Facebooku.
Odwołane koncerty w Las Vegas z powodu problemów zdrowotnych
Kilka dni wcześniej Dolly Parton odwołała sześć koncertów w ramach swojej rezydencji w Las Vegas, tłumacząc decyzję względami zdrowotnymi. Fani od razu zaczęli martwić się o stan swojej idolki. Freida potwierdziła, że wokalistka potrzebuje czasu na regenerację, ale zapewniła, że Dolly jest silna i otoczona miłością.
– „Całą noc się modliłam. Dolly jest wojowniczką. Z Bożą pomocą i modlitwami fanów pokona każdy problem” – dodała Freida w swoim poście.
Fani wspierają Dolly Parton modlitwami i dobrym słowem
Post Freidy błyskawicznie obiegł internet i został zalany falą komentarzy wsparcia, modlitw i ciepłych słów. Tysiące fanów z całego świata wyraziło nadzieję, że Dolly Parton wkrótce wróci do zdrowia i ponownie pojawi się na scenie.
Wspólne wsparcie i miłość płynące od słuchaczy to najlepszy dowód na to, jak wielkie znaczenie ma Dolly w historii muzyki country i pop.