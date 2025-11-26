Simon Cowell o śmierci Liama Payne’a – „Nie można mnie za to obwiniać”

Simon Cowell wypowiedział się po raz pierwszy publicznie na temat tragicznej śmierci Liama Payne’a, podkreślając, że nie można obarczać go winą za los byłego członka One Direction. Muzyk zginął w październiku ubiegłego roku po upadku z balkonu hotelu CasaSur w Buenos Aires, mając 31 lat.

Cowell reaguje na zarzuty

Juror „The X Factor” powiedział w wywiadzie dla Rolling Stone, że strata Payne’a była dla niego ogromnym ciosem. Jednocześnie zaznaczył:



„Nie można obarczać czyjejś śmierci osobą, która podpisała z nią kontrakt muzyczny dziesięć lat wcześniej.” Cowell przyznał, że nie czyta komentarzy internetowych, w których przypisywano mu odpowiedzialność za tragedię. Jak wyznał:



„Nie interesuje mnie torturowanie siebie tymi rzeczami, a fakt, że ludzie mnie obwiniali? Po prostu tego nie akceptuję.”

Wspomnienia Cowella o Liamie Payne

Simon Cowell wspomniał, że niedawno rozmawiał z rodzicami Payne’a, którzy opowiadali, jak bardzo syn był dumny ze swoich osiągnięć od czasów sławy w One Direction, gdy miał zaledwie 14 lat. Cowell dodał, że miał podobne wrażenie, spotykając się z Liamem rok przed jego śmiercią:



„Naprawdę myślałem, że w końcu jest w dobrym miejscu. Ostrzegałem go jednak, że muzyka nie jest całym życiem i nie pozwól, żeby znowu cię pochłonęła – znajdź inną pasję.”

Okoliczności śmierci Liama Payne

Liam Payne tragicznie zginął po upadku z hotelowego balkonu. Raport toksykologiczny wykazał obecność alkoholu i narkotyków w jego organizmie. W związku ze zdarzeniem aresztowano pięć osób. Mimo tej tragedii, Cowell podkreśla, że odpowiedzialność za życie artysty nie może spoczywać na nim ani na innych, którzy byli z nim związani zawodowo w przeszłości.