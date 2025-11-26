CGM

Simon Cowell o śmierci Liama Payne’a – „Nie można mnie za to obwiniać”

Juror "The X Factor" reaguje na zarzuty

2025.11.26

opublikował:

Simon Cowell o śmierci Liama Payne’a – „Nie można mnie za to obwiniać”

Simon Cowell wypowiedział się po raz pierwszy publicznie na temat tragicznej śmierci Liama Payne’a, podkreślając, że nie można obarczać go winą za los byłego członka One Direction. Muzyk zginął w październiku ubiegłego roku po upadku z balkonu hotelu CasaSur w Buenos Aires, mając 31 lat.

Cowell reaguje na zarzuty

Juror „The X Factor” powiedział w wywiadzie dla Rolling Stone, że strata Payne’a była dla niego ogromnym ciosem. Jednocześnie zaznaczył:

„Nie można obarczać czyjejś śmierci osobą, która podpisała z nią kontrakt muzyczny dziesięć lat wcześniej.”

Cowell przyznał, że nie czyta komentarzy internetowych, w których przypisywano mu odpowiedzialność za tragedię. Jak wyznał:

„Nie interesuje mnie torturowanie siebie tymi rzeczami, a fakt, że ludzie mnie obwiniali? Po prostu tego nie akceptuję.”

Wspomnienia Cowella o Liamie Payne

Simon Cowell wspomniał, że niedawno rozmawiał z rodzicami Payne’a, którzy opowiadali, jak bardzo syn był dumny ze swoich osiągnięć od czasów sławy w One Direction, gdy miał zaledwie 14 lat. Cowell dodał, że miał podobne wrażenie, spotykając się z Liamem rok przed jego śmiercią:

„Naprawdę myślałem, że w końcu jest w dobrym miejscu. Ostrzegałem go jednak, że muzyka nie jest całym życiem i nie pozwól, żeby znowu cię pochłonęła – znajdź inną pasję.”

Okoliczności śmierci Liama Payne

Liam Payne tragicznie zginął po upadku z hotelowego balkonu. Raport toksykologiczny wykazał obecność alkoholu i narkotyków w jego organizmie. W związku ze zdarzeniem aresztowano pięć osób. Mimo tej tragedii, Cowell podkreśla, że odpowiedzialność za życie artysty nie może spoczywać na nim ani na innych, którzy byli z nim związani zawodowo w przeszłości.

Tagi


Popularne newsy

Oliwka Brazil po spektakularnej metamorfozie. Raperka schudła ponad 20 kg i zachwyca nową figurą
NEWS

Oliwka Brazil po spektakularnej metamorfozie. Raperka schudła ponad 20 kg i zachwyca nową figurą

Kolejny po Peji raper odbył spotkanie z prezydentem Nawrockim
NEWS

Kolejny po Peji raper odbył spotkanie z prezydentem Nawrockim

Prokuratura podjęła decyzję w sprawie kawałka Janusza Korwin-Mikkego nagranego na #Hot16Challenge2
NEWS

Prokuratura podjęła decyzję w sprawie kawałka Janusza Korwin-Mikkego nagranego na #Hot16Challenge2

Guns N’ Roses ogłaszają światową trasę koncertową 2026. Axl i spółka zagrają dwa koncerty w Polsce
NEWS

Guns N’ Roses ogłaszają światową trasę koncertową 2026. Axl i spółka zagrają dwa koncerty w Polsce

D4vd przechowywał ciało Celeste Rivas w domowej lodówce? Śledczy badają taką możliwość
NEWS

D4vd przechowywał ciało Celeste Rivas w domowej lodówce? Śledczy badają taką możliwość

DJ Decks zostaje ambasadorem chińskiej marki samochodowej
NEWS

DJ Decks zostaje ambasadorem chińskiej marki samochodowej

Chcielibyście zobaczyć koncert Queen z Freddiem Mercurym na wokalu? Wszystko wskazuje na to, że będzie na to szansa
NEWS

Chcielibyście zobaczyć koncert Queen z Freddiem Mercurym na wokalu? Wszystko wskazuje na to, że będzie na to szansa

Polecane

CGM
Premiera dokumentu 50 Centa o Diddym lada dzień na Netflixie

Premiera dokumentu 50 Centa o Diddym lada dzień na Netflixie

50 Cent pełni funkcję producenta wykonawczego filmu

21 minut temu

CGM
Celeste Rivas – źródła medyczne zaprzeczają doniesieniom policji z LA 

Celeste Rivas – źródła medyczne zaprzeczają doniesieniom policji ...

Sprzeczności między LAPD a źródłem medycznym

34 minuty temu

CGM
Sylwia Grzeszczak i Liber znów razem na scenie. Przykład dojrzałości w show-biznesie

Sylwia Grzeszczak i Liber znów razem na scenie. Przykład dojrzałości w ...

Ich związek zakończył się W 2023 roku

54 minuty temu

CGM
Michał Szpak: „Nie identyfikuję się z żadną płcią. Zakochuję się w człowieku”

Michał Szpak: „Nie identyfikuję się z żadną płcią. Zakochuję się ...

Coming out i reakcje społeczne

59 minut temu

CGM
Michał Wiśniewski szczerze o wazektomii. „Zastanawiałem się czy nie stracę męskości”

Michał Wiśniewski szczerze o wazektomii. „Zastanawiałem się czy ...

Dlaczego gwiazdor zdecydował się na wazektomię?

1 godzinę temu

CGM
Quebonafide znowu zaskakuje. Raper został dyrektorem sportowym w klubie piłkarskim

Quebonafide znowu zaskakuje. Raper został dyrektorem sportowym w klubi ...

Artysta słynie z ambicji i konsekwencji, co może przynieść drużynie nowe możliwości

4 godziny temu