Sharon Osbourne ujawnia jakie emocje miotały Ozzym po koncercie pożegnalnym

"Nie miałem pojęcia, że tylu ludzi mnie lubi”

2025.08.08

opublikował:

Sharon Osbourne ujawnia jakie emocje miotały Ozzym po koncercie pożegnalnym

fot. mat. pras.

Ozzy Osbourne wzruszony pożegnaniem z fanami na ostatnim koncercie Black Sabbath

Sharon Osbourne zdradziła, że jej mąż – legendarny wokalista Ozzy Osbourne – był „bardzo, bardzo wzruszony” po ostatnim koncercie zespołu Black Sabbath w Birmingham. Występ, który odbył się 5 lipca 2025 roku na stadionie Villa Park, był symbolicznym pożegnaniem z publicznością i ostatnim występem klasycznego składu zespołu.

„Tego wieczoru Ozzy odwrócił się do mnie i powiedział: Nie miałem pojęcia, że tylu ludzi mnie lubi” – wyznała Sharon.

Ostatni koncert Black Sabbath: historyczne spotkanie klasycznego składu

Po raz pierwszy od 2005 roku na scenie pojawili się razem: Ozzy Osbourne – wokal, Tony Iommi – gitara, Geezer Butler – bas i Bill Ward – perkusja.

Zespół wykonał cztery klasyczne utwory, a Ozzy żegnając się z tłumem powiedział:

„To ostatni utwór, jaki kiedykolwiek zagramy. Wasze wsparcie pozwoliło nam wieść niesamowite życie – dziękujemy z całego serca.”

Dla fanów i samego zespołu był to moment przepełniony emocjami – tym bardziej, że Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca, zaledwie trzy tygodnie po występie.

Koncert „Back To The Beginning” – sukces na skalę światową

Wydarzenie „Back To The Beginning” przeszło do historii nie tylko jako pożegnanie Black Sabbath, ale także jako: największy charytatywny koncert wszech czasów (rekordowe wpływy przekazane na lokalne cele w Birmingham), przykład tego, jak można z klasą zakończyć karierę muzyczną, pierwszy transmitowany na żywo koncert pożegnalny w historii.

Na scenie pojawiły się także gwiazdy światowego formatu, m.in.: Guns N’ Roses, KoRn, Tool, Pantera, Slayer, Metallica, Alice In Chains, Anthrax, Gojira czy Steven Tyler (Aerosmith).

Dokument „Ozzy Osbourne: Coming Home” już wkrótce

Fani Ozzy’ego będą mogli ponownie zobaczyć swojego idola dzięki nowemu dokumentowi, zatytułowanemu „Ozzy Osbourne: Coming Home”, który ukaże się: 18 sierpnia na BBC One i iPlayerze, materiał zawierać będzie intymny obraz ostatnich trzech lat życia muzyka, z udziałem jego rodziny.

Biograficzny film o Ozzy’m i Sharon również w produkcji

Równolegle trwają prace nad filmem biograficznym o życiu Ozzy’ego i Sharon Osbourne, który powstaje pod skrzydłami Sony Pictures. Pierwsze informacje na temat produkcji pojawiły się w 2021 roku. Obecnie trwają rozmowy z reżyserem, a projekt ma na celu ukazanie nie tylko kariery muzycznej, ale także prywatnej historii jednej z najbardziej rozpoznawalnych par w historii muzyki rockowej.

Przyczyna śmierci Ozzy’ego Osbourne’a

Zgodnie z aktem zgonu, przyczyną śmierci Ozzy’ego był atak serca, a choroby współistniejące to: choroba wieńcowa i choroba Parkinsona.

Na dokumencie określono jego zawód jako: „Songwriter, Performer and Rock Legend”.

 

