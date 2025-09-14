Sharon Osbourne przemówiła po raz pierwszy po śmierci Ozzy’ego

fot. mat. pras.

Sharon Osbourne po stracie męża – pierwsze publiczne słowa

Sharon Osbourne po raz pierwszy od śmierci swojego męża, legendarnego frontmana Black Sabbath, zabrała głos w mediach społecznościowych. Ozzy Osbourne zmarł w lipcu 2024 roku w wieku 76 lat, zaledwie 17 dni po swoim ostatnim koncercie podczas wydarzenia „Back To The Beginning” w Birmingham.

We wpisie opublikowanym na Instagramie 12 września Sharon podziękowała fanom za wsparcie:

„Wciąż trudno mi znaleźć słowa, by wyrazić, jak bardzo jestem wdzięczna za ogrom miłości i wsparcia, jakie okazaliście mi w mediach społecznościowych. Wasze komentarze, posty i hołdy przyniosły mi więcej ukojenia, niż myślicie. Nic z tego nie pozostało niezauważone – wręcz przeciwnie, to właśnie one pomogły mi przetrwać wiele nocy”.

Nowa pasja Sharon – sokolnictwo jako forma ukojenia

Wdowa po muzyku ujawniła również, że odnalazła nową pasję – sokolnictwo. Wraz z córką Kelly spędziła dzień z ptakami drapieżnymi, co – jak opisała – było doświadczeniem pełnym zaufania i magii:

„Choć wciąż odnajduję swoje miejsce, chciałam podzielić się niezwykłymi stworzeniami, z którymi miałam okazję spędzić popołudnie. Połączenie z tymi potężnymi ptakami opiera się wyłącznie na zaufaniu i pewności siebie. Siadają na twojej ręce tylko wtedy, gdy czują, że jesteś bezpieczny i się ich nie boisz. To więź, którą dobrze rozumiem, a całe doświadczenie było czymś absolutnie magicznym”.

Post zakończyła emocjonalnymi słowami:

„Kocham was wszystkich i dziękuję za ten nieziemski wymiar miłości, który wciąż do mnie wysyłacie”.

Ostatnie dni Ozzy’ego i wyjątkowy finał kariery

Podczas koncertu „Back To The Beginning” w Birmingham Ozzy wystąpił razem z klasycznym składem Black Sabbath – Tony’m Iommim, Geezerem Butlerem i Billem Wardem – po raz pierwszy od 2005 roku. Był to czteroutworowy set, który muzyk zakończył słowami:

„To ostatnia piosenka w moim życiu. Wasze wsparcie pozwoliło nam żyć niesamowitym życiem. Dziękujemy wam z całego serca”.

Sharon ujawniła później, że Ozzy był głęboko poruszony reakcją fanów i sam powiedział jej, że nie spodziewał się aż tak ogromnej fali miłości.

Hołdy rodziny i przyszłość

Syn muzyka, Jack Osbourne, podkreślił, że jego ojciec „nie kończy się na śmierci”, a jego dziedzictwo będzie trwało wiecznie. Kelly Osbourne również złożyła hołd swojemu ojcu, nawiązując do wspólnego nagrania ballady „Changes” z 2003 roku.

Ozzy Osbourne został pochowany 30 lipca na terenie swojej posiadłości w Wielkiej Brytanii, po publicznej procesji w Birmingham i prywatnej ceremonii pogrzebowej. Oficjalna przyczyna śmierci to atak serca, w połączeniu z chorobą wieńcową i chorobą Parkinsona.

W przygotowaniu jest także biograficzny film o życiu Ozzy’ego i Sharon, który powstaje dla Sony Pictures.