Sentino z Kubańczykiem – miało być luksusowo, wyszło przypałowo

fot. YouTube

Na kanale Sentino pojawił się klip do jego wspólnego kawałka z Kubańczykiem. „Złodziej z telewizji” to utwór pochodzący z wydanego w czerwcu albumu „King Sento”. Obrazki, które widzimy w teledysku, ociekają luksusem. Na ekranie pojawiają się piękne, skąpo ubrane kobiety, Sentino z Kubańczykiem lśnią jak milion dolarów. Wszystko pięknie, gdyby nie to, że wideo jest dziełem sztucznej inteligencji i widać to na każdym kroku. Sztuczne wyrazy twarzy, sztuczne gesty, sztuczni ludzie – miało być luksusowo, ale wyszło przypałowo i niesmacznie. W tym klipie nie działa nic, nawet synchronizacja ruchów warg raperów ze słowami wydobywającymi się z ich ust.

Nowy album w drodze

Za tydzień na rynku pojawi się nowy album Sentino zatytułowany „La Cultura vol. 1”. Wydawnictwo zapowiadają single „Pantere” z Koneserem i „Lost” z Fagatą. Aż boimy się, jak będą wyglądały klipy, które zobaczymy przy okazji premiery i później. Jeśli tak ma wyglądać pomysł na promowanie muzyki Sebastiana, to może lepiej nie robić tego w ogóle.