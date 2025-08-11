Sentino przeprasza wszystkich i zapowiada nowy album inspirowany muzyką flamenco

>

Sentino przeprasza i zapowiada nowy projekt muzyczny

Na Instagramie Sentino pojawiły się słowa przeprosin skierowane do osób, z którymi artysta miał konflikty. W kolejnej wiadomości raper zdradził, że planuje wydać album, który będzie inspirowany muzyką flamenco — stylem, którego dotychczas nie eksplorował w swojej twórczości.

Sentino napisał:

„Przepraszam wszystkich, z którymi się kłóciłem. Wrócę w przyszłym roku z nową muzyką inspirowaną flamenco. Będzie to coś, czego nigdy nie usłyszeliście.”

Nowy album Sentino o emocjach i życiowych doświadczeniach

Artysta podkreślił, że jego nadchodząca muzyka opowie o bólu, zdradzie, przyjaźni, miłości i samotności. To tematy, które od zawsze były ważne w jego twórczości, jednak tym razem zabrzmią w nowej, flamenco-inspirowanej odsłonie.

To oznacza, że Sentino nie tylko wyciąga wnioski z przeszłości, ale także rozwija się artystycznie, sięgając po nieoczywiste inspiracje.