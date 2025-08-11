fot. mat. pras.
Sentino przeprasza wszystkich i zapowiada nowy album inspirowany muzyką flamenco
Sentino zaskoczył swoich fanów na Instagramie, publikując tajemnicze wpisy, w których przeprasza wszystkich, z którymi się kłócił, i zapowiada zupełnie nową muzykę inspirowaną flamenco. To powrót artysty z nowym brzmieniem, które ma być wyjątkowe i pełne emocji.
@cgm.pl Bedoes 2115 na Stadionie Narodowym🙌 #bedoes #2115 #cgm #cgmpl ♬ dźwięk oryginalny – CGM.PL
>
Sentino przeprasza i zapowiada nowy projekt muzyczny
Na Instagramie Sentino pojawiły się słowa przeprosin skierowane do osób, z którymi artysta miał konflikty. W kolejnej wiadomości raper zdradził, że planuje wydać album, który będzie inspirowany muzyką flamenco — stylem, którego dotychczas nie eksplorował w swojej twórczości.
Sentino napisał:
„Przepraszam wszystkich, z którymi się kłóciłem. Wrócę w przyszłym roku z nową muzyką inspirowaną flamenco. Będzie to coś, czego nigdy nie usłyszeliście.”
Nowy album Sentino o emocjach i życiowych doświadczeniach
Artysta podkreślił, że jego nadchodząca muzyka opowie o bólu, zdradzie, przyjaźni, miłości i samotności. To tematy, które od zawsze były ważne w jego twórczości, jednak tym razem zabrzmią w nowej, flamenco-inspirowanej odsłonie.
To oznacza, że Sentino nie tylko wyciąga wnioski z przeszłości, ale także rozwija się artystycznie, sięgając po nieoczywiste inspiracje.