Selena Gomez i Benny Blanco wzięli ślub. Piosenkarka pokazała zdjęcia i filmy z ceremonii

27 września 2024 roku Selena Gomez i Benny Blanco powiedzieli sobie sakramentalne „tak” podczas uroczystości w Santa Barbara. Piosenkarka podzieliła się na Instagramie pierwszymi zdjęciami ze ślubu, które momentalnie zachwyciły fanów na całym świecie.

Suknia Seleny Gomez – prostota i elegancja

Selena Gomez wystąpiła w jedwabnej sukni halter od Ralpha Laurena, ozdobionej delikatnym haftem. W dłoniach trzymała bukiet konwalii, a jej stylizację dopełniały diamentowe kolczyki Tiffany & Co..

Benny Blanco postawił na klasykę – czarny smoking od Ralpha Laurena, w którym prezentował się niezwykle elegancko u boku swojej świeżo upieczonej żony.