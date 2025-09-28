Szukaj
Selena Gomez i Benny Blanco wzięli ślub. Piosenkarka pokazała zdjęcia i filmy z ceremonii

Wesele odbyło się w Santa Barbara

2025.09.28

Selena Gomez i Benny Blanco wzięli ślub. Piosenkarka pokazała zdjęcia i filmy z ceremonii

27 września 2024 roku Selena Gomez i Benny Blanco powiedzieli sobie sakramentalne „tak” podczas uroczystości w Santa Barbara. Piosenkarka podzieliła się na Instagramie pierwszymi zdjęciami ze ślubu, które momentalnie zachwyciły fanów na całym świecie.

Suknia Seleny Gomez – prostota i elegancja

Selena Gomez wystąpiła w jedwabnej sukni halter od Ralpha Laurena, ozdobionej delikatnym haftem. W dłoniach trzymała bukiet konwalii, a jej stylizację dopełniały diamentowe kolczyki Tiffany & Co..

Benny Blanco postawił na klasykę – czarny smoking od Ralpha Laurena, w którym prezentował się niezwykle elegancko u boku swojej świeżo upieczonej żony.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

 

Goście na ślubie

Jak donoszą media, na ceremonii pojawiły się największe gwiazdy show-biznesu – Taylor Swift, Paris Hilton i Ed Sheeran, którzy towarzyszyli parze w tym wyjątkowym dniu.

Selena Gomez i Benny Blanco – historia miłości

Para zaczęła spotykać się w 2023 roku. Gomez wielokrotnie podkreślała, że po rozstaniu z Justinem Bieberem przez pięć lat czuła się samotna i nie potrafiła otworzyć się na nową miłość. To właśnie wspólna praca nad muzyką zbliżyła ją do Benny’ego Blanco.

– To najbezpieczniejszy związek, w jakim byłam – wyznała Gomez w rozmowie z The Hollywood Reporter.

Pod koniec 2023 roku para ogłosiła zaręczyny. Selena zaprezentowała wówczas imponujący pierścionek, podpisując zdjęcie słowami:

„Wieczność zaczyna się teraz”.

Benny Blanco w wywiadach podkreślał swoje uczucia wobec partnerki:

– Kiedy na nią patrzę, zawsze myślę, że nie znam lepszego świata.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

