Selena Gomez i Benny Blanco wzięli ślub. Piosenkarka pokazała zdjęcia i filmy z ceremonii

27 września 2024 roku Selena Gomez i Benny Blanco powiedzieli sobie sakramentalne „tak” podczas uroczystości w Santa Barbara. Piosenkarka podzieliła się na Instagramie pierwszymi zdjęciami ze ślubu, które momentalnie zachwyciły fanów na całym świecie.
Suknia Seleny Gomez – prostota i elegancja
Selena Gomez wystąpiła w jedwabnej sukni halter od Ralpha Laurena, ozdobionej delikatnym haftem. W dłoniach trzymała bukiet konwalii, a jej stylizację dopełniały diamentowe kolczyki Tiffany & Co..
Benny Blanco postawił na klasykę – czarny smoking od Ralpha Laurena, w którym prezentował się niezwykle elegancko u boku swojej świeżo upieczonej żony.
Goście na ślubie
Jak donoszą media, na ceremonii pojawiły się największe gwiazdy show-biznesu – Taylor Swift, Paris Hilton i Ed Sheeran, którzy towarzyszyli parze w tym wyjątkowym dniu.
Selena Gomez i Benny Blanco – historia miłości
Para zaczęła spotykać się w 2023 roku. Gomez wielokrotnie podkreślała, że po rozstaniu z Justinem Bieberem przez pięć lat czuła się samotna i nie potrafiła otworzyć się na nową miłość. To właśnie wspólna praca nad muzyką zbliżyła ją do Benny’ego Blanco.
– To najbezpieczniejszy związek, w jakim byłam – wyznała Gomez w rozmowie z The Hollywood Reporter.
Pod koniec 2023 roku para ogłosiła zaręczyny. Selena zaprezentowała wówczas imponujący pierścionek, podpisując zdjęcie słowami:
„Wieczność zaczyna się teraz”.
Benny Blanco w wywiadach podkreślał swoje uczucia wobec partnerki:
– Kiedy na nią patrzę, zawsze myślę, że nie znam lepszego świata.
