Sabrina Carpenter obiecuje, że jej występ na Coachella będzie „najbardziej ambitnym” w karierze

Sabrina Carpenter zapowiada swoje nadchodzące show na festiwalu Coachella 2026 jako „najbardziej ambitne”, jakie kiedykolwiek przygotowała. Artystka, która wystąpi obok Justina Bieber ai Karol G, będzie jedną z głównych gwiazd kalifornijskiego festiwalu muzyki i sztuki.

Przygotowania do spektaklu

W wywiadzie dla magazynu Perfect przeprowadzonym przez projektanta Marca Jacobsa, Carpenter podkreśliła, że proces przygotowań trwał około siedmiu miesięcy, co daje jej więcej czasu niż kiedykolwiek wcześniej, aby dokładnie zaplanować show.

„To najbardziej ambitny pokaz, jaki kiedykolwiek zrobiłam. Zazwyczaj szybko rzuca się w próby fizyczne, ale tym razem mogłam naprawdę usiąść i przemyśleć każdy aspekt występu” – mówiła artystka.

Carpenter przypomniała także swój wcześniejszy występ na Coachella sprzed dwóch lat, kiedy grała o zachodzie słońca na głównej scenie, debiutując ze swoim hitem Espresso. Teraz, jako headliner, czuje dodatkową presję, aby uczcić wszystkie swoje najnowsze utwory i pokazać, jak daleko zaszły od tamtej premiery.

Inspiracje muzyczne i doświadczenia

W rozmowie Sabrina wymieniła swoje największe muzyczne inspiracje: Madonnę, Stevie Nicks, Dolly Parton, Stevie Wondera oraz ABBA. Opowiedziała również o wrażeniach z koncertu ABBA Voyage w Londynie, który wykorzystuje awatary szwedzkich ikon popu.

„Byłam sceptyczna, dopóki tam nie poszłam, a potem nie mogłam uwierzyć, że oglądam hologramy. Byłam naprawdę zachwycona tym pokazem” – przyznała.

Coachella 2026 – daty i szczegóły

Pierwszy weekend festiwalu rozpoczyna się w piątek wieczorem, a występ Carpenter zapowiada się jako jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów wydarzenia.