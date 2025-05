Ruszyły castingi do kolejnej edycji „Must Be The Music”

fot. fb / @mustbethemusicpolsat

„Must Be The Music” wróciło na antenę po dziewięcioletniej przerwie i z miejsca podbiło serca fanów. Każdy odcinek dwunastej edycji show śledziło średnio ponad milion widzów, co w dobie odpływu widzów od telewizorów jest znakomitym wynikiem. Polsat kuje żelazo póki gorące i już teraz zapowiada, że na jednej edycji się nie skończy.

„Must Be The Music powróci na antenę

W piątkowy wieczór stacja wyemitowała ostatni odcinek dwunastej serii. Program wygrali Alien x Majtis, którzy w ścisłym finale pokonali Kubę i Kubę oraz Bonaventurę. Jeszcze przed ogłoszeniem ostatecznego werdyktu prowadzący zapowiedzieli, że „Must Be The Music” powróci z trzynastą serią.

Jeśli chcecie wziąć udział w popularnym talent show, odwiedźcie tę stronę. Znajdziecie tam formularz, którego wypełnienie będzie równoznaczne ze zgłoszeniem się do castingów kolejnej edycji programu.

