Ruszyła zbiórka na córeczkę Pono. Rodzina chce zebrać pół miliona złotych. Jak pomóc?

Zbiórka została zorganizowana po to, by zapewnić stabilną przyszłość Misi

2025.11.27

Ruszyła zbiórka na córeczkę Pono. Rodzina chce zebrać pół miliona złotych. Jak pomóc?

Wsparcie dla córeczki Rafała „Pono” Poniedzielskiego – jak pomóc Misi?

31 stycznia 2025 roku odszedł Rafał „Pono” Poniedzielski, artysta, którego muzyka i teksty poruszały setki tysięcy ludzi. Jego odejście było nagłe i pozostawiło ogromną pustkę w sercach fanów, przyjaciół oraz najbliższej rodziny. Rafał był człowiekiem autentycznym, pełnym ciepła i wartości, które dziś trudno znaleźć w show-biznesie.

Największą miłością Rafała była jego córeczka Misia. To dla niej żył i o nią dbał. Niestety, po śmierci taty dziewczynka została sama. Jej świat zmienił się w jednej chwili – straciła nie tylko ojca, ale także przyjaciela i przewodnika.

Dlaczego powstała zbiórka dla Misi?

Zbiórka została zorganizowana po to, by zapewnić stabilną przyszłość i codzienne funkcjonowanie Misi. Środki z niej trafią na:

  • edukację i rozwój dziewczynki,

  • wsparcie finansowe w codziennych potrzebach,

  • budowanie bezpiecznej i spokojnej przyszłości, której życzyłby jej tata.

Każda wpłata, nawet najmniejsza, ma ogromne znaczenie. Udostępnienie zbiórki to kolejny sposób na wsparcie Misi w tym trudnym czasie.

Jak możesz pomóc?

  • Wpłać dowolną kwotę, aby wspomóc Misia w codziennym życiu i edukacji,

  • Udostępnij zbiórkę w mediach społecznościowych, by dotarła do większej liczby osób,

  • Pokaż swoją solidarność i wsparcie dla dziewczynki, która straciła ukochanego tatę.

Zbiórka jest prowadzona z pełnym poszanowaniem woli Rafała „Pono” Poniedzielskiego i jego wartości. Każdy gest pomocy jest cegiełką w budowaniu przyszłości Misi i dowodem, że artysta nie został zapomniany.

Rafał „Pono” Poniedzielski – pamięć i wartości

Rafał „Pono” Poniedzielski pozostanie w pamięci jako artysta, który inspirował swoimi tekstami, ale także jako człowiek, który cenił rodzinę i bliskość z najbliższymi. Dzięki zbiórce fani i społeczność mają szansę kontynuować jego misję – dbać o dobro i bezpieczeństwo jego córki.

📌 Wszystkie środki zebrane w ramach akcji trafią bezpośrednio na wsparcie Misi, córki Rafała „Pono” Poniedzielskiego.

