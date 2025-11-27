Ruszyła zbiórka na córeczkę Pono. Rodzina chce zebrać pół miliona złotych. Jak pomóc?

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Wsparcie dla córeczki Rafała „Pono” Poniedzielskiego – jak pomóc Misi?

31 stycznia 2025 roku odszedł Rafał „Pono” Poniedzielski, artysta, którego muzyka i teksty poruszały setki tysięcy ludzi. Jego odejście było nagłe i pozostawiło ogromną pustkę w sercach fanów, przyjaciół oraz najbliższej rodziny. Rafał był człowiekiem autentycznym, pełnym ciepła i wartości, które dziś trudno znaleźć w show-biznesie.

Największą miłością Rafała była jego córeczka Misia. To dla niej żył i o nią dbał. Niestety, po śmierci taty dziewczynka została sama. Jej świat zmienił się w jednej chwili – straciła nie tylko ojca, ale także przyjaciela i przewodnika.

Dlaczego powstała zbiórka dla Misi?

Zbiórka została zorganizowana po to, by zapewnić stabilną przyszłość i codzienne funkcjonowanie Misi. Środki z niej trafią na:

edukację i rozwój dziewczynki,

wsparcie finansowe w codziennych potrzebach,

budowanie bezpiecznej i spokojnej przyszłości, której życzyłby jej tata.

Każda wpłata, nawet najmniejsza, ma ogromne znaczenie. Udostępnienie zbiórki to kolejny sposób na wsparcie Misi w tym trudnym czasie.

Jak możesz pomóc?

Wpłać dowolną kwotę , aby wspomóc Misia w codziennym życiu i edukacji,

Udostępnij zbiórkę w mediach społecznościowych, by dotarła do większej liczby osób,

Pokaż swoją solidarność i wsparcie dla dziewczynki, która straciła ukochanego tatę.

Zbiórka jest prowadzona z pełnym poszanowaniem woli Rafała „Pono” Poniedzielskiego i jego wartości. Każdy gest pomocy jest cegiełką w budowaniu przyszłości Misi i dowodem, że artysta nie został zapomniany.

Rafał „Pono” Poniedzielski – pamięć i wartości

Rafał „Pono” Poniedzielski pozostanie w pamięci jako artysta, który inspirował swoimi tekstami, ale także jako człowiek, który cenił rodzinę i bliskość z najbliższymi. Dzięki zbiórce fani i społeczność mają szansę kontynuować jego misję – dbać o dobro i bezpieczeństwo jego córki.

📌 Wszystkie środki zebrane w ramach akcji trafią bezpośrednio na wsparcie Misi, córki Rafała „Pono” Poniedzielskiego.