Rozczarowujący debiut Maty na Olisie? Wręcz przeciwnie

fot. mat. pras.

ZPAV opublikował dziś najnowsze zestawienie sprzedaży. Otwiera je „Napisz jak będziesz” Sobla, co biorąc pod uwagę wyniki osiągane przez artystę, nie jest zaskoczeniem. Niespodzianką nie jest również druga pozycja soundtracku z „K-popowych pogromczyń demonów”. Przypomnijmy – przed tygodniem to wydawnictwo było w Polsce numerem 1.

Ciekawie robi się na pozycji trzeciej, na której jest nowa EP-ka Maty „2039: Złote Piaski”. Niektórzy piszą o rozczarowującym wyniku, ale czy faktycznie? OLiS uwzględnia sprzedaż w okresie 8-14 sierpnia. Mata wypuścił „Złote piaski” ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w dodatku bez wersji fizycznej, a mimo to zdołał „wbić się” na podium. O sile tego materiału przekonamy się więc dopiero w następnym wydaniu listy, kiedy Mata „zaliczy” pełny tydzień. Warto dodać, że przy okazji premiery nowej EP-ki album „100 dni do matury” wrócił do czołowej dziesiątki.

Top 10 bieżącego wydania Olisu prezentuje się następująco:

1. Sobel – Napisz jak będziesz

2. KPop Demon Hunters Cast – KPop Demon Hunters (Soundtrack)

3. Mata – 2039: Złote piaski

4. Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft

5. sanah – Dwoje ludzieńków

6. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – tylko haj. (Zorza 2025)

7. Mata – 100 dni do matury

8. Quebonafide – Romantic Psycho

9. Avi, Louis Villain – Akademia Sztuk Przepięknych

10. Myslovitz – Miłość w czasach popkultury