Robbie Williams zaskoczył fanów. Zaśpiewał kultowe „Angels” na ulicy w Sewilii

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Robbie Williams po raz kolejny udowodnił, że potrafi zaskakiwać swoich fanów. Brytyjski gwiazdor niespodziewanie dołączył do ulicznego muzyka w Sewilli i wspólnie z nim wykonał jeden ze swoich największych przebojów – „Angels”. Nagranie z tego wyjątkowego momentu błyskawicznie obiegło media społecznościowe.

Robbie Williams zaśpiewał „Angels” na ulicach Sewilli

Do niecodziennej sytuacji doszło w dzielnicy Santa María la Blanca w Sewilli. Robbie Williams natknął się na ulicznego artystę, który wykonywał jego przebój z 1997 roku. Wokalista spontanicznie podszedł do mikrofonu i dołączył do występu.

Przechodnie szybko zorientowali się, kto śpiewa, i zaczęli gromadzić się wokół muzyków. Wielu z nich uwieczniło wyjątkowy moment na swoich telefonach, a nagrania błyskawicznie trafiły do internetu.

Niezapomniana niespodzianka przed koncertem

Spontaniczny występ miał miejsce tuż przed koncertem Robbiego Williamsa podczas festiwalu Icónica Santalucía Sevilla Fest, który odbył się 30 czerwca na Plaza de España w Sewilli.

Wydarzenie było częścią trasy koncertowej „Long 90s Tour”, promującej najnowszy album artysty „BRITPOP”. Wydany w styczniu krążek zapewnił Williamsowi kolejny sukces – został on solowym artystą z największą liczbą albumów numer jeden w Wielkiej Brytanii, wyprzedzając nawet The Beatles.

Trasa Robbiego Williamsa trwa

Po występie w Hiszpanii Robbie Williams kontynuuje światową trasę koncertową. W najbliższych tygodniach odwiedzi m.in. Luksemburg, Hiszpanię, Australię, Nową Zelandię oraz kraje Ameryki Południowej.

Nieoczekiwany występ na ulicach Sewilli pokazał, że mimo statusu światowej gwiazdy Robbie Williams wciąż potrafi spontanicznie nawiązywać kontakt z fanami i tworzyć niezapomniane muzyczne chwile.