Robbie Williams oficjalnym muzycznym ambasadorem FIFA

Nowy hymn „Desire” z Laurą Pausini zadebiutuje przed meczem otwarcia Klubowych Mistrzostw Świata FIFA

Robbie Williams został oficjalnie ogłoszony muzycznym ambasadorem FIFA – jako pierwszy artysta w historii tej organizacji na tym stanowisku.

Z okazji objęcia tej roli, Williams skomponował i nagrał pierwszy oficjalny hymn FIFA zatytułowany „Desire”, w którym gościnnie występuje włoska piosenkarka Laura Pausini.

Oficjalny hymn FIFA: „Desire”

Utwór „Desire” zadebiutuje w całości dziś, tuż przed meczem otwarcia FIFA Club World Cup na Hard Rock Stadium w Miami. Piosenka będzie odtwarzana przed każdym meczem i turniejem FIFA na całym świecie, towarzysząc wejściu piłkarzy na boisko.

Teledysk do utworu również zostanie zaprezentowany na wielkich ekranach stadionowych.

Robbie Williams: „Muzyka i piłka nożna jednoczą ludzi”

W oficjalnym oświadczeniu Williams podkreślił:

O nowym hymnie powiedział:

Dodał również, że planuje występować z „Desire” podczas najważniejszych turniejów FIFA w nadchodzących latach.

Laura Pausini: „To zaszczyt”

Laura Pausini skomentowała współpracę z Williamsem:

„To zaszczyt być zaproszoną przez Robbiego do udziału w piosence DESIRE. Ten utwór jest piękny, poruszający. To spełnienie marzeń móc wystąpić z nim na Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA. Dorastałam we Włoszech w miłości do futbolu, więc występ na żywo z Robbiem przed fanami futbolu i muzyki na całym świecie to coś niesamowitego.”