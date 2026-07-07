Rick Ross o nowym albumie: „Zapłacili mi jeszcze przed premierą”

Rick Ross: „Branża muzyczna się zmieniła”

W opublikowanym na Instagramie nagraniu Rick Ross odniósł się do współczesnego rynku muzycznego i sposobu zarabiania na nowych wydawnictwach.

Artysta stwierdził, że dziś model biznesowy wygląda zupełnie inaczej niż przed laty.

– „Zapłacili mi jeszcze przed premierą albumu. Branża muzyczna się zmieniła” – powiedział.

Raper podkreślił, że od ponad dwóch dekad sprzedaje płyty i rozwija własną markę, dlatego dziś może korzystać z różnych źródeł dochodu związanych z premierami swoich projektów.

„Set In Stone” zadebiutuje 17 lipca

Nowy album „Set In Stone” będzie pierwszym dużym wydawnictwem Ricka Rossa od dłuższego czasu. Premiera została zaplanowana na 17 lipca, a artysta liczy na mocny powrót na scenę hip-hopową.

Jednocześnie Ross zaznaczył, że największą pracę wykonuje się na etapie tworzenia albumu, dlatego – jego zdaniem – twórcy powinni otrzymywać wynagrodzenie jeszcze przed premierą.

Internauci podzieleni

Wypowiedź rapera wywołała liczne komentarze w mediach społecznościowych. Część internautów uznała, że Ross próbuje w ten sposób przygotować fanów na ewentualnie słabszy wynik sprzedaży nowej płyty.

Inni zwracają uwagę, że współczesny rynek muzyczny rzeczywiście coraz częściej opiera się na zaliczkach od wytwórni, umowach sponsorskich, streamingu i przychodach z działalności poza samą sprzedażą albumów.

Czy „Set In Stone” okaże się sukcesem komercyjnym, przekonamy się już po premierze.