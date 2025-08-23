Richard Ashcroft o Liamie Gallagherze: „„Każdego wieczoru można świętować, ale on był bardzo zdyscyplinowany na scenie”

Richard Ashcroft, były frontman The Verve, otwierał koncerty Oasis podczas ich wielkiej trasy „Live ’25”. Artysta ujawnił, że podczas występów widział Liam Gallaghera tylko na scenie, doceniając jego dyscyplinę i profesjonalizm.

„Każdego wieczoru można świętować, ale facet był tak zdyscyplinowany na scenie. Mam dla niego 100% szacunku” – powiedział Ashcroft w wywiadzie dla Virgin Radio.

Liam Gallagher o trzeźwości podczas koncertów

Podczas występu w Dublinie Liam Gallagher podzielił się informacją o swojej trzeźwości, mówiąc, że jest „najbardziej trzeźwy w Irlandii od około czwartego czy piątego roku życia”. Frontman unika także sytuacji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego głos, np. nie uczestniczył w imprezie po koncercie w Dublinie 17 sierpnia.

Noel Gallagher w tle trasy

Ashcroft wspomniał, że Noel Gallaghera widział tylko kilka razy poza sceną, dodając, że Noel wydaje się być w świetnym nastroju i cieszy się trasą. Pierwszy koncert reunion tour w Cardiff opisał jako surrealistyczny, „to było więcej niż zwykły gig, to było jak film”.

Historia przyjaźni Ashcrofta z Gallagherami

Richard Ashcroft zna braci Gallaghers od lat 90. Ashcroft zainspirował ich do piosenki „Cast No Shadow” z 1995 roku, a także współpracował przy utworze „All Around The World” z albumu Be Here Now (1997).

Nadchodzący album Richard Ashcroft

Ashcroft przygotowuje się do wydania swojego siódmego solowego albumu „Lovin’ You” 3 października 2025 roku, pierwszego od czasu Acoustic Hymns, Vol. 1 (2021). Artysta jednocześnie kontynuuje solowe koncerty, a bilety na występy można już zamawiać.