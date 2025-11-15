CGM

Ray J był bohaterem seks taśmy z Kim Kardashian. Teraz pozywa celebrytkę i jej matkę na milion dolarów

Nowy konflikt o słynną seks taśmę

2025.11.15

opublikował:

Ray J był bohaterem seks taśmy z Kim Kardashian. Teraz pozywa celebrytkę i jej matkę na milion dolarów

Ray J wraca do sprawy seks taśmy z 2007 roku

Ray J ponownie uderza w Kim Kardashian oraz jej matkę Kris Jenner, składając kolejny pozew dotyczący słynnej seks taśmy z 2007 roku. Artysta twierdzi, że celebrytki od lat manipulują faktami i przedstawiają go w nieuczciwym świetle.

Pozew Kim i Kris kontra pozew Raya J

Niedawno Kim Kardashian i Kris Jenner wniosły pozew o zniesławienie przeciwko Rayowi J po tym, jak muzyk publicznie sugerował, że grozi im śledztwo za poważne przestępstwa. W odpowiedzi raper twierdzi, że celebrytki złamały prywatną umowę dotyczącą nieporuszania tematu seks taśmy w mediach.

Oskarżenia o manipulacje narracją

Ray J uważa, że rodzina Kardashianów przez lata budowała fałszywą narrację, przedstawiając go jako winnego ujawnienia nagrania, podczas gdy – według niego – materiał został nagrany i dystrybuowany za obopólną zgodą, przy wiedzy i akceptacji rodziny Kim.

Roszczenia finansowe rapera

Serwis „Reality Tea” poinformował, że Ray J domaga się od Kardashian i Jenner miliona dolarów odszkodowania oraz pokrycia kosztów sądowych. Według muzyka celebrytki miały wielokrotnie wykorzystywać temat taśmy dla własnych korzyści medialnych.

Ostra reakcja prawnika Kim Kardashian i Kris Jenner

Alex Spiro, prawnik reprezentujący Kardashian i Jenner, stanowczo odrzucił zarzuty. Określił działania Raya J jako bezpodstawne i chaotyczne, prognozując, że raper ponownie przegra przed sądem.

– Po uświadomieniu sobie, że przegrywa sprawę i błądzi, te chaotyczne i niespójne dygresje nikogo nie przerażają. Ray J przegra również tę błahą sprawę – stwierdził Spiro, cytowany przez „Page Six”.

Tagi


Popularne newsy

Chłopak Young Leosi zwrócił się do Fagaty. Kacper nie wstydzi się, że szybko kończył, ale byłoby mu wstyd gdyby sprzedawał swoje ciało
NEWS

Chłopak Young Leosi zwrócił się do Fagaty. Kacper nie wstydzi się, że szybko kończył, ale byłoby mu wstyd gdyby sprzedawał swoje ciało

Kara włącza się w beef Fagaty i Leosi: „Nie mam nic do ciebie, nagrałam ci film na TikToka, ale od hip-hopu to się trzymaj cztery chu*e z boku”.
NEWS

Kara włącza się w beef Fagaty i Leosi: „Nie mam nic do ciebie, nagrałam ci film na TikToka, ale od hip-hopu to się trzymaj cztery chu*e z boku”.

Fagata opowiada Young Leosi: „W głowie masz czarne kut**y i to wcale mnie nie dziwi, jak seks trwa 10 sekund no to ciężko być szczęśliwym”
NEWS

Fagata opowiada Young Leosi: „W głowie masz czarne kut**y i to wcale mnie nie dziwi, jak seks trwa 10 sekund no to ciężko być szczęśliwym”

Beef Young Leosi i Fagaty zmierza w dziwnym kierunku. Najpierw dołączył do niej chłopak „różowej”, teraz tiktokerka, którą „nominowała do beefu” kolejną raperkę…
NEWS

Beef Young Leosi i Fagaty zmierza w dziwnym kierunku. Najpierw dołączył do niej chłopak „różowej”, teraz tiktokerka, którą „nominowała do beefu” kolejną raperkę…

Drugi diss Fagaty na Young Leosię słowo po słowie: „Śpiewa do trzynastolatek z mami pod sceną, a wcześniej dawała du*y polskim raperom”
NEWS

Drugi diss Fagaty na Young Leosię słowo po słowie: „Śpiewa do trzynastolatek z mami pod sceną, a wcześniej dawała du*y polskim raperom”

Billie Elish nazywa Elona Muska „żałosną, jeb**ą, tchórzliwą pi*do-kur*ą”
NEWS

Billie Elish nazywa Elona Muska „żałosną, jeb**ą, tchórzliwą pi*do-kur*ą”

Diss Kary na Fagatę i Young Leosię słowo po słowie: „Leosia, zrozum, jesteś arcychuj**ą raperką”
NEWS

Diss Kary na Fagatę i Young Leosię słowo po słowie: „Leosia, zrozum, jesteś arcychuj**ą raperką”

Polecane

CGM
Young Leosia zapowiada drugą rundę beefu z Fagatą. Jej diss dostępny jest już na Spotify

Young Leosia zapowiada drugą rundę beefu z Fagatą. Jej diss dostępny j ...

Szefowa Baila Ella odpowie na drugą zaczekę Fagaty

48 minut temu

CGM
Z.B.U.K.U: „Emo-laski robią viral rap” – „Scena zdycha”

Z.B.U.K.U: „Emo-laski robią viral rap” – „Scena zdycha”

"Grzechy" zapowiadają nowe wydawnictwo rapera

1 godzinę temu

CGM
Diss Kary na Fagatę i Young Leosię słowo po słowie: „Leosia, zrozum, jesteś arcychuj**ą raperką”

Diss Kary na Fagatę i Young Leosię słowo po słowie: „Leosia, zro ...

Kara podkreśla autentyczność swojego stylu

2 godziny temu

CGM
Akon został aresztowany przez policję. Jak się okazało – bezprawnie

Akon został aresztowany przez policję. Jak się okazało – bezpraw ...

Akon aresztowany w DeKalb County

2 godziny temu

CGM
Cardi B urodziła czwarte dziecko. Raperka powitała na świecie syna Stefona Diggsa

Cardi B urodziła czwarte dziecko. Raperka powitała na świecie syna Ste ...

Cardi B i Stefon Diggs zostali rodzicami

2 godziny temu

CGM
Ręczny napisany list Taylor Swift do Liama Payne’a trafił na aukcję. „Zawsze ci kibicuję”

Ręczny napisany list Taylor Swift do Liama Payne’a trafił na auk ...

Unikatowa pamiątka po Liamie wystawiona na sprzedaż

2 godziny temu