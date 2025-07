QueQuality nadal żyje, choć obecnie ma w szeregach tylko jednego artystę

fot. mat. pras.

Zastanawialiśmy się, co dalej z QueQuality. W ostatnich kilkunastu miesiącach słyszeliśmy przecież jedynie o rozstaniach z labelem. Tymczasem Shhieda nadal pozostaje w jego barwach i właśnie podzielił się ze słuchaczami singlem „Kurz”.

Zapytacie – co z Quebo? Album „PÓŁNOC / POŁUDNIE” ukazał się nakładem Magnetowidu, a nie QQ

Wraz z premierą nowego kawałka ruszyła również przedsprzedaż albumu. Jak czytamy: „SENTYMENTALIA” to dźwiękowa podróż przez zawiłe krajobrazy emocji, wspomnień i subtelnych nastrojów. Ten konceptualny album jest swoistym pamiętnikiem zapisanym dźwiękami – zbiorem muzycznych impresji, które budzą w słuchaczu zarówno melancholię, jak i ciepłe poczucie bliskości z własnym wnętrzem.

Twórca albumu z niezwykłą wrażliwością łączy elementy nostalgii z nowoczesnym brzmieniem, tworząc przestrzeń, w której przeszłość spotyka się z teraźniejszością.

„SENTYMENTALIA” to nie tylko zbiór utworów – to emocjonalny pejzaż, który porusza, skłania do refleksji i pozwala na chwilę zatrzymać się w biegu codzienności. Każdy utwór to jakby osobna pocztówka z krainy wspomnień, dźwiękowa ilustracja momentów, które choć minione, wciąż żyją pod skórą.