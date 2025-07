Quebo wjeżdża na OLiS. Dwie płyty w Top 10

Po tym jak „PÓŁNOC / POŁUDNIE” znalazło się po premierowym weekendzie w czołowej dziesiątce najchętniej słuchanych nowości na Spotify na całym świecie, pewnym było, że kiedy ZPAV opublikuje OLiS obejmujący okres 4-10 lipca, to album Quebonafide znajdzie się na szczycie. Przypomnijmy – „PÓŁNOC / POŁUDNIE” jest póki co dostępne jedynie w digitalu, a premiera fizycznego wydania ma nastąpić dopiero pod koniec wakacji. Z jaką liczbą sprzedanych nośników album wkroczy na rynek – tego nie wiemy, ale nie mamy wątpliwości, że kolejny diament wisi w powietrzu.

Nowe wydanie listy sprzedaży to ponownie triumf polskiego rapu. Tuż za Quebonafide znalazł się Sobel ze swoim „NAPISZ JAK BĘDZIESZ”, natomiast na najniższym stopniu podium znalazło się Slums Attack, które dzięki premierze winylowego wydania wróciło na OLiS.

OLiS – sprzedaż w okresie 4-10 lipca – Top 10:

1. Quebonafide – PÓŁNOC / POŁUDNIE

2. Sobel – NAPISZ JAK BĘDZIESZ

3. Slums Attack – depeche_mood

4. KPop Demon Hunters Cast – KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)

5. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – tylko haj. (ZORZA 2025)

6. sanah – Dwoje ludzieńków

7. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

8. Quebonafide – ROMANTIC PSYCHO

9. Linkin Park – From Zero

10. Skolim – Król Latino