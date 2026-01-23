CGM

„Przez lata używałam swojego ciała jak narzędzia". Margaret złapała kontakt z bazą i zapowiada nowy projekt

Wokalista powraca z nowym projektem BODY/VOICE/MIND

2026.01.23

„Przez lata używałam swojego ciała jak narzędzia”. Margaret złapała kontakt z bazą i zapowiada nowy projekt

Margaret przygotowuje się do wielkiego powrotu! Po świetnie przyjętym albumie „Siniaki i cekiny”, który pokrył się złotem jeszcze przed premierą, artystka ogłasza nowy, wyjątkowy projekt BODY/VOICE/MIND. To trzyczęściowy cykl, w którym każda odsłona pokaże inną stronę artystki – od ciała, przez głos, aż po umysł.

Trzy odsłony, trzy stany kobiecości

BODY/VOICE/MIND to konceptualny projekt podzielony na trzy unikatowe EPki, w których Margaret odkrywa siebie na nowo. Pierwsza część, poświęcona światu ciała, łączy klubową energię, taniec i fizyczną bliskość z popowymi i EDM-owymi brzmieniami. To muzyczny manifest wolności, akceptacji siebie i radości życia, bez filtrów i ograniczeń.

Każda z trzech części – BODY, VOICE, MIND – przedstawia inną odsłonę kobiecości: świadomą, sensualną i surową. Margaret nie buduje nowej postaci, lecz pokazuje prawdziwą, nieprzefiltrowaną siebie, co czyni projekt wyjątkowym i bardzo osobistym.

Premiera singla już 30 stycznia

Pierwszy singiel z projektu, zatytułowany „let you talk about it”, zadebiutuje 30 stycznia 2026. Fani mogą spodziewać się odważnej, dziewczyńskiej i pozytywnej energii — dokładnie tego, czego oczekują po Margaret. To początek nowego rozdziału w karierze artystki, która nie boi się eksperymentować i zaskakiwać na każdym kroku.

