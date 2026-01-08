Przemek Ferguson rusza z nowym biznesem. „Noclegi u Fergusona” już na Bookingu

Nowy rok, nowe pomysły na zarabianie. Przemek Ferguson postanowił wejść w branżę noclegową. Artysta ogłosił, że wystawił swoje mieszkanie w Giżycku na platformie Booking.com, oferując noclegi pod nazwą „Noclegi u Fergusona”. Co ciekawe, lokal pełni jednocześnie funkcję… studia nagraniowego.

Mieszkanie rapera jako studio i nocleg w jednym

Przemek Ferguson poinformował, że wynajmuje część mieszkania, w którym na co dzień mieszka. Lokal nie jest więc pustym apartamentem pod inwestycję, a przestrzenią współdzieloną z gospodarzem. Goście mogą liczyć na dwuosobowy pokój ze wspólną łazienką, a całość określona została jako „studio xxx z możliwością noclegu”.

Cena za jedną noc wynosi 132 zł, co – jak na warunki turystyczne w Giżycku – może przyciągnąć osoby szukające tańszego noclegu w popularnej miejscowości na Mazurach.

Co oferują „Noclegi u Fergusona”?

Z opisu zamieszczonego na Bookingu wynika, że obiekt jest całkiem dobrze wyposażony. Do dyspozycji gości oddano m.in.:

kuchnię z lodówką, zmywarką i piekarnikiem,

wspólną łazienkę z prysznicem,

bezpłatny zestaw kosmetyków,

suszarkę do włosów.

Dodatkowo w ofercie znalazło się śniadanie, które może być serwowane w kilku wariantach:

bufetowym,

pełnym angielskim lub irlandzkim,

amerykańskim.

Internauci sceptyczni wobec nowej inicjatywy

Choć sam pomysł wzbudził zainteresowanie, reakcje fanów nie należą do najprzychylniejszych. W komentarzach na profilach społecznościowych Przemka Fergusona pojawiło się wiele krytycznych opinii. Internauci zwracają uwagę przede wszystkim na stan czystości mieszkania, sugerując, że lokal wymaga większego porządku i dopracowania przed przyjęciem gości.

Niektórzy komentują, że połączenie studia nagraniowego i noclegu może budzić wątpliwości co do komfortu oraz prywatności osób wynajmujących pokój.

Ferguson milczy, ale ogłoszenie wciąż jest aktywne

Na ten moment Przemek Ferguson nie odniósł się publicznie do krytycznych komentarzy. Ogłoszenie w serwisie Booking nadal jest aktywne, co sugeruje, że raper zamierza kontynuować swój nowy projekt mimo sceptycznych opinii części internautów.