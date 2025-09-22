Prime MMA odsłoniło karty. Na najbliższej gali zobaczymy dwóch raperów

11 października w Pruszkowie odbędzie się gala Prime Show MMA 14. Organizatorzy ujawnili dziś kartę walk, z której można wywnioskować, że w świecie freak fightów jest stabilnie. W walce wieczoru zmierzą się dwaj debiutanci – związany z Konfederacją Piotr Korczarowski, prywatnie partner Marianny Schreiber, podejmie Dżagulca – najpopularniejszego polskiego drag queen, bliskiego przyjaciela Dody.

Karta walk Prime Show MMA 14

Na karcie walk znajdują się także ksywki dwóch raperów. Obaj artyści są już doskonale znani we freakowym świecie. Kazik Klimat Kartel zmierzy się z Alim, natomiast wracający do klatki Arab – z Black Pantherem, popularnym na TikToku influencerem.

Poniżej znajdziecie pełną kartę walk Prime Show MMA 14.