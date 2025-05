Poznaliśmy zwycięzców „Must Be The Music”

Kilka minut temu na antenie Polsatu zakończyła się dwunasta edycja „Must Be The Music”. Program triumfalnie wrócił na antenę stacji, gromadząc co tydzień ogromną grupę widzów. Jurorzy – Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Miuosh i Dawid Kwiatkowski podejmowali decyzje, które były szeroko komentowane w mediach, co oznacza, że program wzbudził duże emocje. W finale wystąpili Dawid Dubajka, Helena Ciuraba, Zosia Karbowiak i Miód, Kuba i Kuba, Bonaventura, Gracjana Górka, Alien x Majtis i Weronika Ryba.

Do ścisłego finału decyzją widzów awansowali Alien x Majtis, Kuba i Kuba oraz Bonaventura. To właśnie między nimi rozegrała się ostateczna walka o 250 tys. zł. W ostatnim głosowaniu największe wsparcie od widzów otrzymali Alien x Majtis i to oni zostali zwycięzcami. Na drugim miejscu uplasowali się Kuba i Kuba, na najniższym stopniu podium stanął Bonaventura.

Kim są Alien x Majtis?

Alien x Majtis to niezależny duet muzyczny tworzony przez Dawida „Aliena” Falędysza i Mateusza „Majtisa” Przechrztę, który z sukcesem łączy elektronikę, rap i śpiew. Ich styl, oparty na emocjonalnych tekstach i charakterystycznym brzmieniu, zdobywa coraz większą popularność wśród odbiorców w social mediach i poza nimi.

Alien był kiedyś tancerzem breakdance, zaś teraz uczy tańczyć innych. Majtis natomiast jest studentem analityki gospodarczej, obecnie na trzecim roku studiów licencjackich.

Ich trzy single – „Ona ma”, „VIP” i „Tajfun” – zdobyły status złotej płyty, a debiutancki album, wydany 31 stycznia 2025 roku i całkowicie wyprzedany w preorderze, dotarł do 4. miejsca na oficjalnej liście sprzedaży OLIS (albumy fizyczne). Utwór pt. „Tylko Ty” po raz pierwszy został zaprezentowany na antenie ogólnopolskiego radia w ramach konkursu dla młodych talentów.

Zespół intensywnie działa w internecie – prowadzi regularne transmisje na żywo, angażując fanów i wspierając akcje charytatywne, m. in. 24-godzinny livestream, z którego dochód (ponad 25 tys. zł) przeznaczony został na leczenie chorej dziewczynki. Jesienią zagrali trasę koncertową w Polsce (Sosnowiec, Poznań, Bydgoszcz) oraz pierwszy zagraniczny koncert w Anglii. W styczniu 2025 roku otworzyli własne studio nagraniowe, a ich najnowszy singiel pt. „Skarb”, wyprodukowany przez 4Money (współpracownika Gibbsa i Opała), spotkał się z ciepłym przyjęciem. Grono fanów Aliena i Majtisa nieustannie się powiększa, a wielbiciele duetu z całej Polski coraz liczniej przyjeżdżają na ich koncerty.

Alien x Majtis samodzielnie rozwijają swoją markę – tworzą muzykę, koncertują, produkują własną linię ubrań i budują silną społeczność słuchaczy. Ich uliczne koncerty przyciągają tłumy, a autentyczność i pasja sprawiają, że w ich twórczości każdy może odnaleźć coś dla siebie.