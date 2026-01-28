Pozew o napaść seksualną przeciwko Marilynowi Mansonowi przywrócony na mocy nowego prawa w Kalifornii

Pozew o napaść seksualną złożony przez Ashley Walters, byłą asystentkę Marilyna Mansona, został przywrócony po wejściu w życie nowego prawa w Kalifornii, które wydłuża termin przedawnienia dla spraw o napaść seksualną.

Pozew Walters, pierwotnie złożony w 2021 roku, został odrzucony w ubiegłym roku po tym, jak prokuratura potwierdziła, że Manson nie stanie przed sądem karnym. Sprawa została zamknięta w grudniu 2025 roku z powodu przedawnienia.

Jednak Ustawa Zgromadzenia nr 250 (AB 250), podpisana przez gubernatora Gavina Newsoma, wydłuża okres, w którym osoby dorosłe mogą wnieść pozew o napaść seksualną o dwa lata, jeśli wcześniej sprawa została by zablokowana z powodu przedawnienia przed 1 stycznia 2026 roku. W efekcie sędzia Sądu Najwyższego w Los Angeles, Steve Cochran, który wcześniej odrzucił sprawę, zgodził się na ponowne rozpatrzenie pozwu 26 stycznia 2026 roku.

Zarzuty

Walters twierdzi, że poznała Warnera przez media społecznościowe w 2010 roku i udała się do jego domu na propozycję współpracy. Kobieta zarzuca, że Manson próbował włożyć jej rękę do bielizny. Później Walters pracowała jako jego asystentka w latach 2010–2011, podczas których miały mieć miejsce kolejne przypadki nadużyć.

Pozew obejmuje zarzuty molestowania seksualnego, napaści seksualnej, umyślnego wywołania cierpienia emocjonalnego oraz nieuzasadnionego zwolnienia z pracy.

Reakcje

Manson konsekwentnie zaprzecza zarzutom, podobnie jak w przypadku wcześniejszych oskarżeń ze strony byłej narzeczonej Evan Rachel Wood oraz aktorki Esmé Bianco. Warner zawarł ugody pozasądowe z niektórymi oskarżycielkami, w tym z Bianco, a w listopadzie 2024 roku wycofał pozew o zniesławienie przeciw Wood.

W oświadczeniu, prawnik Mansona, Howard King, stwierdził:

„Niepodważalnym faktem jest, że pan Warner nigdy nie dopuścił się napaści seksualnej, co niewątpliwie było powodem, dla którego prokurator odmówił wniesienia zarzutów karnych wobec pani Walters.”

Prawniczka Walters, Bina Ahmad, dodała: