Polska wokalistka narzeka na wysokość alimentów od Adama Konkola z Łez

Lider Łez odpowiada i podaje konkretne liczby.

2025.08.08

opublikował:

Choć nie wszyscy mają tego świadomość, lider Łez Adam Konkol i wokalistka Paulla, znana choćby z piosenki „Od dziś”, przed laty byli razem. Para doczekała się syna, na utrzymanie którego Konkol od lat płaci alimenty. W rozmowie z Żurnalistą Paulla zdradziła, że nie jest zadowolona z ich wysokości.

Wokalistka powiedziała, że początkowo nie wnioskowała w sądzie o alimenty, ponieważ jej były partner regularnie przekazywał jej pieniądze. Sytuacja miała się zmienić, kiedy wokalista założył nową rodzinę.

Złożyłam pozew do sądu o alimenty, ale powiem ci szczerze, że są one bardzo symboliczne (jak na Adama). Będzie to nieeleganckie, jak powiem, jaka to jest kwota, ale nie wynająłbyś za to nawet kawalerki w Warszawie – powiedziała Paulla.

Stanowcza odpowiedź Adama Konkola

Co na to muzyk? Konkol stanowczo odciął się od słów wokalistki, mówiąc: – Nigdy w życiu nie było miejsca ani czasu, żebym nie płacił alimentów. Ta kwota symboliczna (…) to 1800 zł. Przez pierwsze 4 lata płaciłem 3500 zł alimentów, ale później sąd tę kwotę zmniejszył do 1800 zł. Być może dla niektórych matek jest to mało, dla niektórych matek jest to dużo. Oboje z Paullą uważamy, że jest to wystarczająca i uczciwa kwota.

Konkol jest w stałym kontakcie z synem i podkreśla, że ten zawsze jest mile widziany w jego domu.

