Polscy artyści zapraszają na charytatywny koncert dla Gazy

2025.09.24

fot. P. Tarasewicz

W niedzielę 5 października 2025 r. o godzinie 19.00 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbędzie się wyjątkowy koncert charytatywny. Wydarzenie ma na celu nagłośnienie zbiórki na rzecz działań Lekarzy bez Granic w Strefie Gazy i regionie, którą w całości zasili także dochód z biletów.

Polscy artyści wspierają Lekarzy Bez Granic

Koncert w reżyserii Michała Zadary poprowadzą Katarzyna Kasia i Mateusz Janicki. Na scenie wystąpią: Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz, Wiktor Dyduła, Ewelina Flinta, Natalia Grosiak, Anna Karwan, Gaba Kulka, Julia Kamińska, Natan Kryszk, Kwiat Jabłoni, Yara al Nimer, Tomasz Organek, Paulina Przybysz, Natalia Sikora, Natalia Szroeder, Barbara Wrońska oraz Krzysztof Zalewski. Towarzyszyć im będzie Warszawski Ansambl Międzypokoleniowy. Oprócz muzyki usłyszymy świadectwa pracowników Lekarzy bez Granic oraz utwory palestyńskich poetek i poetów.

Wydarzenie jest wyrazem solidarności z Palestyńczykami w Strefie Gazy, którzy od niemal dwóch lat doświadczają niewyobrażalnego cierpienia. Ma na celu nagłośnienie zbiórki na rzecz działań Lekarzy bez Granic w regionie i zebranie funduszy umożliwiających dalsze niesienie ratującej życie pomocy medycznej. Organizatorzy apelują o hojne wsparcie – wszystkie zgromadzone środki oraz dochód z biletów zostaną w całości przeznaczone na działania medyczne i humanitarne prowadzone przez Lekarzy bez Granic w Strefie Gazy. Zbiórka jest stale aktywna – wpłat można dokonywać już dzisiaj na tej stronie. Każda wpłata przekłada się na realną pomoc na miejscu, niesioną w poszanowaniu wartości humanitarnych neutralności, niezależności i bezstronności.

Bilety-cegiełki już dostępne

Obecni w Strefie Gazy pracownicy Lekarzy bez Granic informują, że w wyniku działań sił izraelskich niszczona jest infrastruktura niezbędna do przeżycia. Nigdzie nie jest bezpiecznie, system opieki medycznej znalazł się na krawędzi, a głód stał się narzędziem celowej polityki. Organizacja alarmuje, że w Strefie Gazy dochodzi do ludobójstwa.

Mimo skrajnych ograniczeń w dostarczaniu pomocy medycznej od października 2023 do sierpnia 2025 roku zespoły Lekarzy bez Granic udzieliły m.in. 1 158 908 konsultacji ambulatoryjnych, odebrały 15 404 porodów i przeprowadziły 27 365 zabiegów chirurgicznych.

Tytuł koncertu nawiązuje do utworu „Sending You Light” Melanie DeMore, wybitnej wokalistki i aktywistki. To pieśń troski i wsparcia wobec cierpiącego bliźniego, niosąca światło nadziei i ukojenie tym, których otacza mrok.

Sprzedaż biletów-cegiełek już ruszyła. Znajdziecie je tutaj.

