Plus i Sztoss z singlem „Adres”

fot. mat. pras.

Plus wraca z nowym singlem, w którym towarzyszy mu mistrz chwytliwych refrenów i viralowych melodii – Sztoss, znany m.in. z kultowego już „KTJ”.

„Adres” to klimatyczny track z wajbem garściami czerpiącym z gorących krajów. Plus snuje nastrojową opowieść o opuszczaniu imprezy w doborowym towarzystwie, a Sztoss w refrenie zabiera słuchaczy na wycieczkę po rozświetlonych nocnych ulicach miasta.

„Adres” i… coś jeszcze

To jednak nie wszystko – na serwisach streamingowych czeka dodatkowa niespodzianka. Obok premierowego „Adresu” znajdziecie także odświeżoną wersję singla Plusa i Mila „Sajko”, wzbogaconą o gościnną zwrotkę Sztossa. Podwójna porcja muzycznej dobroci dla fanów obydwu artystów.