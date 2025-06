Plus i PlanBe pod pomarańczowym niebem

fot. mat. pras.

“Pomarańczowe niebo” to soundtrack letnich przejażdżek autem bez celu. Jest to kolaboracja dwóch artystów, którzy doskonale potrafią przełożyć melancholijny, chilloutowy vibe tak, żeby słuchacze czuli to całymi sobą.

W utworze gościnnie udziela się PlanBe i jest to jego pierwsza zwrotka opublikowana w tym roku i bardzo liczymy, że nie ostatnia, bo Planek ewidentnie jest w formie!

Obowiązkowy punkt playlisty z letniakami

Numer, który od dnia zero staje się obowiązkowym punktem playlisty z letniakami – z tym refrenem, który momentalnie zapada w pamięć nawet po jednym przesłuchaniu – nie da się inaczej.

Klimat utworu świetnie oddaje teledysk, który powstał podczas ziomalskiego wypadu do Albanii, a za samo wideo odpowiada Piotr Przytuła.

Za produkcję odpowiada Nearr – producent odpowiedzialny za ultrahit Smolastego “Pijemy Za Lepszy Czas”, a także mający na koncie wspólne projekty z Okim, Deysem czy Zeamsone.