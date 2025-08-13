Szukaj
PlanBe z urodzinowym prezentem dla fanów

"Wpadłem na to w ostatniej chwili, ale uważam, że to coś specjalnego".

2025.08.13

opublikował:

fot. mat. pras.

PlanBe wypuścił pod koniec lipca nowy singiel zatytułowany „Serce”. Wygląda na to, że jeszcze w tym tygodniu fani dostaną więcej nowej muzyki. Raper, który obchodzi dziś 29. urodziny, zapowiedział na piątek będzie miał dla słuchaczy niespodziankę.

Urodzinowy prezent dla fanów

Kończę dziś 29 lat. Ostatni rok z dwójką z przodu, a jeszcze chwila i będę świętował swoją dekadę na scenie, po***ne. Czasem brakowało czasu żeby się zatrzymać i tym nacieszyć, więc życzę sobie dziś tylko dobrej energii wokół siebie i spokoju, który udaje mi się stopniowo wypracowywać ale jeszcze długa droga przede mną.

Żeby podziękować Wam za to, że cały czas mi w tej drodze towarzyszycie, mam dla Was prezent. Będzie czekał na Was w ten piątek na wszystkich platformach streamingowych. Wpadłem na to w ostatniej chwili ale uważam, że to coś specjalnego. Do usłyszenia – zapowiedział artysta.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez PlanBe (@planbetl)

