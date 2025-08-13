PlanBe z urodzinowym prezentem dla fanów

fot. mat. pras.

PlanBe wypuścił pod koniec lipca nowy singiel zatytułowany „Serce”. Wygląda na to, że jeszcze w tym tygodniu fani dostaną więcej nowej muzyki. Raper, który obchodzi dziś 29. urodziny, zapowiedział na piątek będzie miał dla słuchaczy niespodziankę.

Urodzinowy prezent dla fanów

– Kończę dziś 29 lat. Ostatni rok z dwójką z przodu, a jeszcze chwila i będę świętował swoją dekadę na scenie, po***ne. Czasem brakowało czasu żeby się zatrzymać i tym nacieszyć, więc życzę sobie dziś tylko dobrej energii wokół siebie i spokoju, który udaje mi się stopniowo wypracowywać ale jeszcze długa droga przede mną.

Żeby podziękować Wam za to, że cały czas mi w tej drodze towarzyszycie, mam dla Was prezent. Będzie czekał na Was w ten piątek na wszystkich platformach streamingowych. Wpadłem na to w ostatniej chwili ale uważam, że to coś specjalnego. Do usłyszenia – zapowiedział artysta.

Post udostępniony przez PlanBe (@planbetl)