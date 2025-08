PlanBe wraca po rocznej przerwie od wydawania muzyki

fot. YouTube

Choć od ostatniego wydawnictwa minęło już wiele miesięcy, nie dostaliśmy w tym czasie zbyt wiele nowej muzyki od PlanBe. Nie licząc dwóch luźnych singli bezpośrednio po wydaniu albumu „Blue Moon” z Sir Michem i jednej gościnnej zwrotki, zdecydowanie wziął sobie trochę czasu na… No właśnie, na odpoczynek czy na pracę nad nowym albumem?

O tym na razie nic nie wiadomo, za to dostaliśmy w nocy nowy numer wyprodukowany przez Feliepe, co samo w sobie jest już wyraźnym „mrugnięciem” do wieloletnich słuchaczy, którzy w 2017 bujali się przy „Hollywood$” i na pamięć znają ikoniczny wstęp z jego tagiem producenckim („Fe-fe-feliepe on the beat”).

Planek wraca do korzeni

Co do samego numeru, on również nawiązuje brzmieniowo bardziej do starszych rzeczy Planka, niż do stylistyki, którą mogliśmy usłyszeć chociażby na „Blue Moon”. Jest gitarka, jest dużo melodyjności nie przeładowanej efekciarstwem i najzwyczajniej czuć w tym autentyczne emocje i tęsknotę za kontaktem ze słuchaczami.

Swoją drogą, ostatnio sporo osób mogło przypomnieć sobie postać PlanBe po gościnnym występie u Quebonafide na PGE Narodowym, dodatkowo na swoich socialach często wstawia nagrania z letniej trasy koncertowej, na której widać spore zainteresowanie ze strony publiki, więc może to właśnie te ostatnie wydarzenia, były pozytywnym bodźcem do działania i zmotywowały Plana do powrotu do aktywności muzycznej.

Czy to pojedynczy wyskok, czy część czegoś większego – to się dopiero okaże, na razie odsyłam Was do sprawdzenia i własnej oceny tego numeru.