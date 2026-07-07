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Piotr Kędzierski poprowadzi nowy program muzyczny z Polsacie. Weźmie w nim udział blisko sto gwiazd

Polsat rozpoczął nagrania do programu „Hitster”

2026.07.07

opublikował:

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Telewizja Polsat rozpoczęła zdjęcia do nowego programu rozrywkowego „Hitster. Muzyczna gra przebojów”. Jesienią widzowie zobaczą widowisko oparte na popularnej grze muzycznej, w którym wystąpi blisko 100 znanych osób ze świata muzyki, telewizji i show-biznesu.

Gospodarzami programu zostali Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski.

Gwiazdy wystąpią w wyjątkowych duetach

Jednym z największych atutów programu będą nietypowe duety stworzone z rodzin, partnerów oraz przyjaciół. W muzycznej rywalizacji udział wezmą między innymi Edyta Górniak i Allan Enso, Justyna Steczkowska i Leon Myszkowski, Mandaryna i Michał Wiśniewski, Roxie Węgiel i Kevin Mglej, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, Agnieszka i Grzegorz Hyży, Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski, Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski oraz duet Alien i Majtis.

Twórcy zapowiadają, że widzowie poznają również nieznane dotąd historie i wspomnienia uczestników związane z największymi muzycznymi przebojami.

Na czym polega program „Hitster”?

Format powstał na bazie popularnej gry „Hitster”, która zdobyła popularność w ponad 50 krajach i doczekała się telewizyjnych adaptacji m.in. w Niemczech i Holandii.

Zadaniem uczestników będzie odgadnięcie, z którego roku lub okresu pochodzi odtwarzany utwór. W każdym odcinku dwie dwuosobowe drużyny zmierzą się w trzech rundach, walcząc o zwycięstwo.

Muzyka, wspomnienia i występy na żywo

Program połączy teleturniej z widowiskiem muzycznym. W trakcie rozgrywek widzowie usłyszą oryginalne nagrania, zobaczą archiwalne teledyski oraz występy na żywo artystów wykonujących zarówno własne hity, jak i znane covery.

Dodatkowym elementem programu będą rozmowy z uczestnikami, którzy podzielą się osobistymi historiami i wspomnieniami związanymi z prezentowanymi utworami.

Gracze zawalczą o 30 tysięcy złotych

W każdym odcinku do wygrania będzie maksymalnie 30 tysięcy złotych. Zwycięska drużyna przekaże całą kwotę na wybrany przez siebie cel charytatywny.

Producentem i licencjodawcą programu jest FremantleMedia. Zdjęcia do pierwszego sezonu potrwają przez cały lipiec, natomiast premiera „Hitstera. Muzycznej gry przebojów” zaplanowana jest na jesień na antenie Polsatu.

 

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