Pezet na działce – niespodziewana EP-ka i koncert w formie wideo

fot. mat. pras.

Projekt ENKLAWA ciekawie się rozwija. Kilka tygodni temu zainaugurowano go „działkowym” koncertem Sobla, później w takim samym formacie pojawiła się Kayah. Teraz dostajemy trzecią odsłonę, której bohaterem jest Pezet. W ramach nowej odsłony ENKLAWY raper wraz ze swoim zespołem wykonał siedem kawałków – występ zaczyna się od „Letniaka”, potem są „Seniorita (Gorąca krew)”, „Ukryty w mieście krzyk”, „Magenta”, „Dom nad wodą”, „Tokyo” i na zakończenie „Dom”. Gościnne wsparcie wokalne zapewnili Wanesa „Wani” Adamska i Onar.

Cały „działkowy” koncert możecie zobaczyć na kanale ENKLAWY. Warto zaznaczyć, że zapis występu trafił na platformy streamingowe w formie EP-ki.

Nowy album już jesienią

To nie koniec dobrych informacji dla fanów Pezeta. 23 lipca w internecie pojawi się premierowy kawałek Pawła „Odległość”. Będzie to drugi singiel zapowiadający zapowiadaną na jesień „Muzykę popularną”, która jest już dostępna w przedsprzedaży. „Wersja preorderowa to wyjątkowy pakiet dla najbardziej oddanych fanów. Zestaw zawiera dwa dodatkowe nośniki CD: ’00EP’, która cyfrową premierę miała wiosną oraz ’25EP’ – premierowy materiał, który trafi w gusta fanów 'starego Pezeta’” – czytamy na stronie z preorderem.