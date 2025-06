Patty prezentuje angielską wersję swojego emocjonalnego singla „(Zabiłeś tę miłość) Nie ma nas”

fot. mat. pras.

Po sukcesie poruszającej całą Polskę piosenki „(Zabiłeś tę miłość) Nie ma nas”, wokalistka i autorka tekstów Patty wraca z jej anglojęzyczną wersją – „Ain’t No Us”. To nie tylko nowy język – to nowy wymiar emocji, który ma szansę dotrzeć do międzynarodowej publiczności.

– Ta piosenka to moje „pożegnanie bez słów”. Kiedy zrozumiałam, że nie walczymy już razem – tylko ja jeszcze próbuję… Najpierw powstało „Nie ma nas”, A potem „Ain’t No Us”, która niesie ten przekaz dalej – szerzej, głębiej i bardziej uniwersalnie – mówi Patty.

Połączenie kobiecej emocjonalności z nowoczesną produkcją muzyczną

Do singla powstał piękny obrazek, który można obejrzeć na oficjalnym kanale Patty, który ma ponad 190 tys. subskrybentów. Teledysk do polskiej wersji tej piosenki przekroczył 62 miliony wyświetleń na YouTube oraz 11 milionów wyświetleń w serwisach streamingowych.

Patty to artystka, która z odwagą łączy kobiecą emocjonalność z nowoczesną produkcją muzyczną. Jej wcześniejsze single – w tym „Zwolnij” i „Hold Me” – zyskały uznanie fanów zarówno w Polsce, jak i za granicą.