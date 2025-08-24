Patti Smith świętuje 50 lat albumu „Horses” – reedycja i trasa koncertowa

foto: Rafał Kudyba / mfk.com.pl

Remaster 50. rocznicy albumu „Horses”

Z okazji 50-lecia debiutanckiego albumu Horses, Patti Smith przygotowuje specjalną reedycję, która ukaże się 10 października 2025 roku. Wydanie obejmuje 2xLP i 2xCD i zostanie wydane przez Legacy Recordings. Album zawiera alternatywne wersje utworów, nagrania demo z przesłuchania RCA z 1975 roku oraz cztery dotąd niepublikowane piosenki: „Distant Fingers”, „The Hunter Gets Captured by the Game”, „We Three” i premierowe „Snowball”.

Trasa koncertowa 50. rocznicy „Horses”

Patti Smith zapowiedziała specjalną trasę koncertową, podczas której wykona album Horses w całości. Występy odbędą się w Europie, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych, a na scenie towarzyszyć jej będą Lenny Kaye i Jay Dee Daugherty, współtwórcy oryginalnego albumu.

Premiera dotąd niepublikowanego utworu „Snowball”

Pierwszym udostępnionym utworem z reedycji jest „Snowball”, który umożliwia fanom poznanie materiału z czasów powstawania Horses. Jest to wyjątkowa okazja, aby usłyszeć dotąd niepublikowane nagrania Patti Smith i jej zespołu.