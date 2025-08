Ozzy Osbourne został pochowany na terenie swojej posiadłości w Wielkiej Brytanii. W ceremonii wzięły udział gwiazdy światowego rocka

fot. mat. pras.

Prywatny pogrzeb Ozzy’ego Osbourne’a – ostatnie pożegnanie legendy rocka

31 lipca 2025 roku odbył się pogrzeb Ozzy’ego Osbourne’a, który został pochowany na terenie swojej rodzinnej posiadłości w hrabstwie Buckinghamshire w Wielkiej Brytanii. Wokalista od lat powtarzał, że nie chce być kremowany, ale pragnie spocząć w naturalnym otoczeniu. Jego grób znajduje się tuż przy jeziorze, w ogrodzie, w którym spędzał ostatnie lata życia.

W ceremonii uczestniczyły ikony muzyki – Elton John, Metallica, Marilyn Manson

W prywatnej uroczystości udział wzięło około 110 osób. Na pogrzebie pojawiły się największe gwiazdy światowego rocka i przyjaciele Ozzy’ego, m.in. Elton John, członkowie zespołów Metallica i Slipknot, Marilyn Manson, Rob Zombie, Zakk Wylde oraz Brian May z Queen. Yungblud wygłosił poruszające przemówienie. Ceremonia miała charakter kameralny i nieformalny – zgodnie z życzeniem Osbourne’a.

Kwiatowa instalacja z napisem „Ozzy F***ing Osbourne” – hołd w stylu artysty

Na miejscu pochówku ustawiono imponującą kompozycję kwiatową z napisem „Ozzy F*ing Osbourne**”, co było nawiązaniem do humoru i bezkompromisowego stylu życia artysty. Rodzina i bliscy wspominali, że Ozzy zawsze chciał, by jego pogrzeb był radosnym świętem życia, a nie smutną uroczystością.

Procesja w Birmingham – hołd od fanów i rodzinnego miasta

Dzień przed pogrzebem, 30 lipca, odbyła się procesja przez Birmingham, rodzinne miasto Ozzy’ego. Trasa wiodła przez symboliczne miejsca związane z jego życiem, w tym przez Black Sabbath Bridge i ławkę poświęconą artyście. Tłumy fanów zgromadziły się, by pożegnać legendę heavy metalu.

Ozzy Osbourne: „Nie chcę smutnego pogrzebu. Chcę święta”

W autobiografii I Am Ozzy muzyk podkreślał, że nie chce ceremonii pełnej łez i żałoby. Zamiast tego życzył sobie, by pogrzeb był pełen śmiechu, muzyki i anegdot – nawet jeśli miałyby to być utwory Susan Boyle czy Justina Biebera. Rodzina zrealizowała jego życzenie, a uroczystość miała charakter pogodny, choć pełen emocji.