Ozzy Osbourne – pośmiertna autobiografia „Last Rites” ukaże się jeszcze w 2025 roku

fot. kadr z wideo

Już 7 października 2025 roku światło dzienne ujrzy ostatnia, pośmiertna autobiografia legendarnego wokalisty Black Sabbath – Ozzy’ego Osbourne’a. Książka zatytułowana „Last Rites” zostanie wydana przez Grand Central Publishing i ma być najbardziej osobistym oraz szczerym zapisem życia artysty, szczególnie jego ostatnich lat.

„Last Rites” – brutalnie szczera opowieść Ozzy’ego

Ozzy Osbourne znany jest z bezkompromisowego stylu życia i równie szczerych wypowiedzi. Nie inaczej będzie w jego ostatniej książce. Jak sam deklaruje w przedmowie:

„Gdybym mógł przeżyć wszystko jeszcze raz… nie zmieniłbym niczego.”

W autobiografii porusza m.in. swoją walkę z chorobą Parkinsona, poważne problemy zdrowotne, infekcje, paraliż i rozstania ze sceną.

Szczegóły autobiografii i wspomnienia o najbliższych

W książce „Last Rites” Ozzy wspomina również o swojej żonie Sharon Osbourne, dzieciach oraz przyjaźniach z ikonami rocka: Slashem, Zakkiem Wyldem, Lemmym. Nie zabraknie też refleksji nad życiem, przemijaniem i ceną sławy. To ostatni głos jednego z najważniejszych artystów muzyki rockowej XX i XXI wieku.

Pożegnalny koncert i śmierć legendy

Ozzy Osbourne wystąpił po raz ostatni na scenie podczas koncertu „Back to the Beginning” w Birmingham, 5 lipca 2025 roku. Był to jego symboliczny powrót do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Nieco ponad dwa tygodnie później, 22 lipca 2025 r., Ozzy zmarł w wieku 76 lat.

Data premiery i dostępność książki

Autobiografia „Last Rites” trafi do sprzedaży 7 października 2025 roku. Będzie dostępna w wersji drukowanej, jako e-book oraz audiobook. To obowiązkowa pozycja nie tylko dla fanów Ozzy’ego, ale także dla wszystkich pasjonatów historii muzyki.