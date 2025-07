Ostatni występ Liama Payne’a trafił do internetu

fot. mat. pras.

16 października minie rok od śmierci Liama Payne’a. Wokalista zginął w wyniku upadku z czwartego piętra hotelu w Buenos Aires. W jego organizmie stwierdzono wysokie alkoholu i nielegalnych substancji. Śledczy wykluczyli, jakoby wokalista świadomie odebrał sobie życie.

Liam Payne ostatni raz na scenie

Od dawna wiemy, że niedługo przed śmiercią Liam pracował na planie talent show platformy Netflix „Gramy w ciemno” (oryginalny tytuł to „Building the Band”. Początkowo nie było wiadomo, czy serwis zdecyduje się udostępnić produkcję, ale finalnie tak się stało.

W „Building the Band” możemy zobaczyć Liama, wykonującego „What Makes You Beautiful” z repertuaru One Direction. Fragment występu wokalisty pojawił się na kanale platformy Neflix. To ostatni raz, kiedy mogliśmy zobaczyć Liama na scenie.