Open’er Festival w natarciu – aż 11 nowych artystów w line-upie

Open’er ’25 nadchodzi! Do line-upu tegorocznej edycji dołącza 11 artystów i artystek: Gigi Perez – świetna amerykańska songwriterka i multiinstrumentalistka oraz autorka przeboju „Sailor Song”, BigXThaPlug – głos nowej fali hip-hopu z południa USA, Antony Szmierek – brytyjski artysta, poeta i producent z unikalnym połączeniem rapu, recytacji i muzyki tanecznej, Jan-Rapowanie, Kuban i IGO – mocna polska reprezentacja na Tent Stage, a także kolejni artyści, których koniecznie należy sprawdzić na Alter Stage i Flow Stage – Hubert., BSK, Postman and the Real Fake Band, Cinnamon Gum oraz Yana.

Tegoroczna edycja Open’er Festival powered by Orange odbędzie się w dniach 2-5 lipca. Wśród dotychczas potwierdzonych artystów znaleźli się m.in. Linkin Park, Future, Muse, Massive Attack, Nine Inch Nails, Gracie Abrams, Doechii, Justice, Camila Cabello, FKA twigs, Tyla, St. Vincent, Caribou, Lola Young, Magdalena Bay, Jorja Smith, J Balvin, Schoolboy Q, Peso Pluma, Arca i wielu innych.

GIGI PEREZ

Gigi Perez to amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i multiinstrumentalistka, której emocjonalne, indie-popowe brzmienie podbiło serca słuchaczy na całym świecie. Zaczęła tworzyć muzykę w wieku 15 lat, a pasja zaprowadziła ją na Berklee College of Music. Z pomocą mediów społecznościowych w ostatnich latach zdobyła popularność dzięki utworom takim jak „Celene” i „Sometimes (Backwood)”, co dało jej pierwszy kontrakt muzyczny. W kwietniu 2023 roku wydała debiutancką EPkę „How to Catch a Falling Knife”, a w lipcu 2024 przełomowy singiel „Sailor Song” – akustyczną queerową balladę, która stała się globalnym viralem i zdobyła szczyty list przebojów między innymi w UK. Jej debiutancki album studyjny „At the Beach, in Every Life” ukazał się w kwietniu. Teraz zobaczycie ją na Openerze.

BIGXTHAPLUG

Pochodzący z Teksasu BigXthaPlug szybko umacnia swoją pozycję jako niezwykle mocny głos współczesnego hip-hopu. Znany z bezkompromisowych tekstów i magnetycznej charyzmy, amerykański raper zdobył uznanie dzięki takim kawałkom jak „Texas”, „Mmhmm” i „Levels” – które położyły fundament pod jego przełomowy drugi album „Take Care”. Płyta zadebiutował na 8. miejscu sprzedaży w USA i zgromadził ponad 3 miliardy streamów i zdobywając entuzjastyczne recenzje m.in. od Rolling Stone, Billboard, Complex. BigXthaPlug rewolucjonizuje hip-hop, torując drogę dla nowej ery szczerego przekazu i niezaprzeczalnego wpływu na muzykę.

JAN – RAPOWANIE

Jan – Rapowanie to jeden z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia. Rozpoznawalność przyniósł mu wydany w 2019 roku album „Plansze”, który był pierwszym krokiem na spektakularnej ścieżce jego solowej kariery. Wszystkie albumy Janka osiągnęły status platynowych, a występy na żywo od lat cieszą się ogromną popularnością. Piąty studyjny album rapera “Groteska” ukazał się w marcu, trafiając do top trzy najlepiej sprzedających się płyt w Polsce.

KUBAN

Kuban to postać, która zawsze charakteryzowała się luzem i błyskotliwością w swoich tekstach. Przez ponad dekadę stał się jednym z filarów nowej fali hip-hopu w Polsce. Po debiutanckim „Myślisz jeszcze?”, artysta powrócił w 2023 roku z albumem „spokój.”, który okazał się najdojrzalszym i najbardziej dopracowanym materiałem w jego dorobku. W lutym ukazała się jego najnowsza płyta „Fugazi”, która określana jest jako „kropka nad i” w artystycznej ewolucji Kubana. To mieszanka unikalnych hip-hopowych brzmień z odważnym, aczkolwiek niepozbawionym pazura romansem z popem, posypana gościnnymi udziałami Pezeta, Okiego, Vito Bambino czy Natalii Szroeder.

IGO

IGO, czyli Igor Walaszek, to jeden z najbardziej charakterystycznych męskich głosów w Polsce. Solową karierę rozpoczął singlem „Helena”, który wdarł się na listy przebojów i był jednym z najczęściej słuchanych polskich utworów w 2022 roku. Muzyk znany jest również z projektów takich jak Clock Machine, czy Bass Astral x Igo. Po debiutanckim solowym albumie “IGO”, artysta powrócił w tym roku z nową płytą „12”, na którą trafiły takie kawałki „Wiatr” czy „Cud”.

HUBERT.

Hubert. to pochodzący ze Szczecina artysta, należący do pokolenia młodych alternatywnych twórców. W ostatnich latach niezależnie wydał trzy cyfrowe albumy: „dzieci śmieci”, „pttk” i „święty spokój”, a czwarty album „wizuale” został wydany nakładem Def Jam Poland. Dzięki krążkowi „święty spokój” zdobył popularność m.in dokumentując swoje wędrówki od miejskiego zgiełku. Artysta-włóczykij, aktualnie próbujący wrócić do domu. Tworzy alternatywny odłam rapu, oparty na wyszukanych samplach i wielowymiarowych dźwiękach, przywołując inspiracje takimi artystami jak: Mac Miller czy Mac DeMarco.

ANTONY SZMIEREK

W zaledwie kilka lat Antony Szmierek oczarował publiczność swoją refleksyjną lirycznością, łączącą rap, recytację i muzykę taneczną. Pochodzący z Manchesteru poeta i producent zyskał w tym czasie rozgłos dzięki płynnemu stylowi, w którym celnie komentuje zarówno trudy współczesnego brytyjskiego życia, jak i potrafi dostrzec niespodziewane piękno w codzienności. Począwszy od debiutu „Giving Up For Beginners” (2021), przez dwie entuzjastycznie przyjęte EP-ki „Poems To Dance To” i „Seasoning”, aż po najnowszy album „Service Station At The End Of The Universe”, Szmierek kontynuuje swoją szaloną artystyczną podróż, której ostatecznym celem jest pokazanie innym, że wszystko jest możliwe.

BSK

Chociaż Jay-K & FIFI, czyli BSK, zaczęli razem tworzyć muzykę dopiero w 2020, to ich przyjaźń trwa już 20 lat. Świat hip-hopu jest pełny wielkiego EGO, z dominacją artystów występujących solo lub w dużych grupach. Tymczasem Jay i FIFI stworzyli duet, który mimo wielu przeciwieństw, idealnie się uzupełnia, czerpiąc inspirację z old-schoolowych korzeni, do których dodają funk, groove, house, a nawet jazz.

POSTMAN AND THE REAL FAKE BAND

Postman and the Real Fake Band to międzynarodowy live-projekt ukraińskiego muzyka Kostiantyna Pochtara, szerzej znanego jako Postman. Tworzą go muzycy z Ukrainy, Polski i Niemiec. W ramach zespołu Postman rozwija swoje brzmienie w kierunku bardziej eksperymentalnych form, odwołując się do tropicalii, psychodelii i art popu. Projekt, powstały po premierze albumu „Still Life”, prezentuje nowe, impresjonistyczne podejście artysty do kompozycji i aranżacji, przenosząc jego muzykę poza ramy akustycznego folku w stronę bardziej złożonych i wielowarstwowych struktur.

CINNAMON GUM

Zespół, ale w zasadzie jednoosobowy. Rzeczywistość, ale starannie wykreowana. Historia, ale nieustannie tworzona w teraźniejszości. Cinnamon Gum pełny jest kontrastów. Projek założony w 2023 roku przez Macieja Milewskiego, producenta, wokalistę i multiinstrumentalistę, powstał w wyniku inspiracji muzyką soulową złotej ery lat 60-tych i 70-tych. Jako Cinnamon Guy, Maciej spełnia się zarówno muzycznie jak i wizualnie – od produkcji, nagrań i postprodukcji, na reżyserowaniu i realizacji teledysków kończąc. Wszystko to w oparciu o analogowe techniki. Po EP-ce „Moon Water” (2023), w ubiegłym roku ukazał się pierwszy pełny album projektu – „The Cinnamon Show”.

YANA

YANA, czyli Joanna Bieńkowska, jest instrumentalistką i kompozytorką, nieustannie poszerzającą swoje muzyczne horyzonty. Artystka łączy brzmienie pianina i instrumentów smyczkowych z dźwiękami analogowych syntezatorów i elektroniką. Czerpie inspiracje z natury i codziennych obserwacji, łącząc romantyczne i liryczne z szorstkością i niedoskonałościami elektronicznych instrumentów. W 2022 roku samodzielnie wydała swój debiutancki album „Solace”. Drugi album artystki zatytułowany „Daydreamer” ukazał się w 2024 roku. W tym samym roku ukazał się również jej singiel „All Alone” promujący pierwszą oficjalną kompilację OPIA Community – wydawnictwa, którego kuratorem i pomysłodawcą jest Ólafur Arnalds.